Използването на изкуствен интелект вече спестява доста време на значителна цаст от компаниите по света. А ако погледнем към една от най-развитите икономики в Европа - ирландската, часовете са над 1000 месечно. Това показва ново проучване на Trinity College Dublin и Microsoft Ireland, цитирано от RTE.

Докладът установява, че средните организации печелят до 1000 часа на месец, като този процент се увеличава до 5000 часа за големите международни корпорации.

Приемането на AI вече е почти повсеместно, като 92% от големите компании в Ирландия вече използват или планират да използват технологията. Според проучването 7 от 10 лидери съобщават за намалено работно натоварване, като един от трима казва, че AI им помага да се изключат, а 26% съобщават за по-малко работа вечер и през уикенда.

"Изкуственият интелект вече предоставя реална стойност за ирландските организации, освобождавайки хиляди часове на месец", казва Катрин Дойл, генерален мениджър на Microsoft Ireland.

"Възможността сега е да се гарантира, че ползите се усещат еднакво. Това означава да се преодолеят пропуските в доверието, където и да съществуват, и да се подпомогнат малките и средни предприятия да се разширят от ранно приемане до пълна интеграция."

Проучването за изготвянето на доклада е проведено от декември 2025 г. до януари 2026 г. с висши ръководители в 250 бизнес организации в Ирландия. Икономическото моделиране на спестяванията на време се основава на самоотчетени спестявания на време, данни за заетостта по сектори и 48-седмична работна година.

Нараства опасението относно въздействието на изкуствения интелект върху заетостта.

Неотдавнашно проучване на Института за икономически и социални изследвания (ESRI) установи, че около 7 на сто от настоящите работни места могат да бъдат заличени в краткосрочен до средносрочен план. Това се равнява на почти 200 000 работни места.