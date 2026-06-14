Цените на жилищата в Европа продължават да растат, като само между 2015 и 2024 г. са се повишили с 53%. Според Агенцията на ЕС за основните права все по-високите разходи за живот правят жилищата недостъпни за много европейци. По-притеснителният сигнал идва от Европейската федерация на националните организации, която алармира за увеличаващ се брой на бездомните. От институцията изчисляват, че миналата година близо 1,3 милиона души в ЕС са били без дом, а най-застрашени са младите хора и уязвимите групи.

На този фон анали на Global Property Guide определи десетте европейски града с най-високи цени на жилищата.

10. Стокхолм

Шведската столица е известна с това, че съчетава едни от най-високите стандарти на живот в Европа с един от най-ограничените си пазари на жилища.

След рязка корекция, последвала скока на лихвите през 2022 г., цените са се възстановили с 7,2% за година и със 17% за две, като в момента достигат 8380 евро/кв.м. Въпреки това, останалата част от страната остава значително по-евтина - в Гьотеборг са средно 4428, а в Малмьо - 3369 евро на квадратен метър.

9. Копенхаген

Датската столица е най-бързо растящият пазар в класацията с ръст от 14,3% за година и 24% за две. Така в момента средната цена е 8405 евро/кв.м.

Тази тенденция обаче не се наблюдава в останалата част от страната. Във втория по големина град Орхус - в Централна Дания - цените са паднали с 16,7% до 4128 евро на квадратен метър, а в Оденсе и Олборг остават под 2800 евро. Тези огромни разлики показват притеснително ниво на централизация на икономиката на страната.

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8. Осло

Според анализа един квадратен метър в норвежката столица - градът с един от най-високите доходи на домакинствата на континента - струва средно 9332 евро. Така за последната година се наблюдава солиден ръст от 6,3%.

Интересно е, че този процент вече е значително по-голям извън Осло. Така Берген е поскъпнал с 22,4% до 6160 евро на квадратен метър, а Тронхайм - с 12,8% до 5275 евро.

7. Амстердам

Хроничният недостиг на жилища, строгите строителни правила и силното международно търсене продължават да тласкат цените нагоре до средна стойност от 9437 евро/кв.м. Така за една година ръстът е 13%, а за две - почти 20%. За купувачите имотите в холандската столица все повече приличат на луксозен актив, отколкото на дом.

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6. Париж

В Париж цените продължават да падат - с 0,3% за година и 7,3% за две, като в момента са средно около 9490 евро/кв.м.

Според експертите причината за ниското търсене са по-високите разходи за финансиране. Въпреки това нивата са далеч над останалите във Франция, където квадратен метър в Лион се продава за средно 4551 евро, а Бордо - 4443 евро.

5. Берн

Не е изненадващо, че швейцарските градове се оказват сред най-скъпите за покупка на имот. Въпреки това, най-достъпният от четирите града в класацията, е Берн, като средната цена на квадратен метър е малко под 10 хиляди евро. Въпреки че се наблюдава спад от 0,7% за година, стойността им е нараснала с 4,5% за две.

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Движещи фактори за високите цени на местния пазар са политическата стабилност, високото богатство на домакинствата и ограниченото предлагане.

4. Люксембург

На четвърто място се подрежда най-богатата страна в ЕС по БВП на глава от население. Тук отново се наблюдава спад на цените след десетилетие на ръстове - с 0,9% през последната година и с близо 7% от 2024 г. насам.

Дори след корекцията средностатистически едностаен апартамент лесно надхвърля 1 милион евро, като цената е близо 11 хиляди евро на квадрат.

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3. Люцерн

Най-изненадващият град в класацията е Люцерн. Въпреки че е значително по-малък от Цюрих и Женева, той регистрира ръст от 7,3% за година, надвишавайки 12 хиляди евро/кв.м.

Ключови фактори са географското местоположение - между езерото Люцерн и Алпите, ограниченото предлагане и силното международно търсене.

2. Женева

Домакин на ООН, СЗО, Червения кръст и концентрация от частни банки, градът привлича едни от най-високоплатените специалисти в света. Това доведе до ръст на цените с 3,4% за година при изключително ограничено предлагане. Така в момента квадратен метър се продава за 16 819 евро.

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1. Цюрих

Цюрих не само запазва позицията си на най-скъпия жилищен пазар в Европа, но и разширява преднината си. Увеличението от 4,2% за година и 11,7% за две доведе до средни цени от 18 229 евро/кв.м.

Движещи фактори са разположението на най-големите швейцарски банки, фондовата борса и огромна индустрия за управление на активи. Така градът комбинира финансова мощ, политическа стабилност и хроничен жилищен дефицит.

Въпреки че градовете в класацията не са представителна извадка за целия континент, генерално проблемът с високите цени на жилищата и наемите остава, а мерките на управляващите за ограничаване на повишаването на този етап остават неефективни.