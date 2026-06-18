Dacia обяви второто поколение на Spring - своя изцяло електрически градски автомобил, превърнал се в един от най-продаваните модели в сегмента. Возилото е популярно и у нас - както в рамките на флотилии под наем и за корпоративна употреба, така и като първи електромобил за много домакинства.

Новият Spring ще се произвежда в Европа, за разлика от настоящото поколение, което излиза от завод в Китай. Марката запазва утвърденото име, тъй като то "изгражда приемственост на модел, превърнал се в еталон", посочва компанията в официалното си съобщение.

От 2021 г. досега Spring е спечелил близо 210 000 клиенти в Европа, което потвърждава търсенето на достъпни и практични електромобили. Новото поколение запазва философията на модела: четири пълноразмерни седалки, истински багажник и 100% електрическо задвижване.

Обща платформа с Renault Twingo

Новият Spring споделя платформата AmpR Small (известна още като CMF-B) с четвъртото поколение Renault Twingo E-Tech, произвеждано в завода на Renault в Ново Место, Словения.

Същата архитектура стои в основата и на Renault 4 E-Tech, Renault 5 E-Tech, Nissan Micra EV и Alpine A290.

Въпреки общата база, Twingo и Spring имат отчетливи визуални разлики. Румънският модел не възприема закръглените предни светлини, а залага на тънък гланцов черен панел, характерен за настоящото поколение. Задните стопове са поставени по-високо, а задната броня изглежда по-спортна.

Дизайнът има по-голямо влияние от SUV моделите на Dacia, а автомобилът ще е малко по-голям и по-широк от предшественика си, отбелязва Autocar.

Технически характеристики и цена

Официални технически данни все още не са обявени, но според Autocar очакваните параметри съвпадат с тези на Twingo: батерия с капацитет 27,5 kWh и пробег малко над 260 километра. Auto Evolution допълва, че се очаква електромотор с мощност около 60 kW (81 к.с.) и въртящ момент 175 Нм.

Ценово новият Spring ще е достъпен от под 18 000 евро - стойност, която го прави един от най-евтините електромобили на пазара и го позиционира под Twingo, чиято цена е под 20 000 евро.

Двата модела Spring ще се продават паралелно известно време, тъй като са "все още доста различни", посочи Патрис Леви-Бенше, ръководител на продуктовото звено на Dacia, цитиран от Autocar.

По-широки планове за електрификация

Dacia пое ангажимент за пускане на още три електрически модела в следващите четири години. Сред тях е електрическата версия на следващото поколение Sandero, което ще предложи многоенергийна гама задвижвания върху платформата CMF-B.

В същото време Sandero "ще остане еталон за съотношение цена-качество в своя сегмент", обещават от Daica.

Успоредно с това тя разширява и хибридната си гама. Днес около една четвърт от продаваните автомобили на марката са хибриди, а целта е тази дялове да нарасне до две трети.

Моделите Bigster и Striker ще бъдат движещата сила в С-сегмента, като се очаква общият им дял от продажбите на Dacia да нарасне от около 20% до над 30%.