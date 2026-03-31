Заводът на Dacia в Миовени може най-накрая да получи директна връзка с магистралната мрежа на Румъния, пише Profit.ro. Проект за около 10-километров скоростен път, който се обсъжда вече повече от 30 години, още от приватизацията на Automobile Dacia от Renault Group е почти на финалната права.

Проектът, оценяван на над 2,7 млрд. леи (над €500 милиона), предвижда изграждането на скоростен път между фабриката в окръг Арджеш и магистрала A1. Според плановете той може да бъде придвижен още тази година, като в края на март се очаква да бъдат отключени процедурите и финансирането по линия на PNRR.

На практика обаче става дума за инфраструктурен проект, който се обсъжда от 3 десетилетия без реален напредък, докато логистичният натиск върху завода остава постоянен.

В момента камионите с автомобили, произведени в Миовени, трябва да изминат около 10 км до DN73 и след това над 160 км до Сибиу, преминавайки през силно натоварени участъци, включително Валеа Олтулуй - една от най-проблемните точки в румънската пътна мрежа.

Забавянията по трасето често се измерват в часове и директно увеличават транспортните разходи на производителя.

Новият път е планиран с дължина 9,9 км и още 5,5 км свързващи участъци. Съгласно проекта трасето включва 4 ленти за движение, интелигентни системи за трафик, шумозащитни съоръжения и осветление.

Въпреки стратегическото значение на връзката за една от най-големите индустриални компании в региона, реализацията остава зависима от дълги административни и строителни срокове. Дори при оптимистичен сценарий проектът трябва да бъде завършен около 2030 г., което означава още близо 5 години без промяна за логистиката на завода.

Допълнително, дори след евентуалното му завършване, проблемите с инфраструктурата няма да бъдат напълно решени. Ключовият участък на магистрала A1 между Тигвени и Бойца остава с хоризонт за завършване не по-рано от 2028 г., а по-реалистично - около 2030 г. Това пък отлага пълната свързаност на индустриалния коридор.