Евровизия 2026 ще донесе на австрийската икономика около 57 милиона евро общ стимул за търсенето. Това пише в доклад на независимия икономически институт EcoAustria.

За всяко 1 евро, което Виена похарчи за международния конкурс, в местната икономика се връщат около 1.70 евро.

Милиони зрители

Виена е домакин на 70-тото издание на музикалния конкурс, който се излъчва на живо пред над 160 милиона телевизионни зрители, допълнени от близо 100 милиона потребители в социалните мрежи.

Според доклада чистата добавена стойност, която остава в страната след всички разходи е 52 милиона евро. Това е с 14 милиона повече в сравнение с предишното домакинство на Виена през 2015 г.

Източник: GettyImages

Конкурсът укрепва важни сектори, осигурява хиляди работни места в туристическата и развлекателната индустрия и създава директно стотици допълнителни работни места.

Но как едно шоу, което продължава общо около 12 часа ефирно време, може да донесе такива приходи за една европейска столица?..

Хиляди туристи и работни места

Цяла седмица Виена живее на две скорости. През деня се вижда блясъкът на "Тюркоазения килим", по който артистите от 35 държави преминават под обективите на 1 500 журналисти.

Вечер са нощните прожекции, EuroClub партитата в Prater Dome до зори, концертите в Eurovision Village. Всичко това има едно общо сърце - Wiener Stadthalle, най-голямата закрита арена в Австрия.

Източник: Eurovision Тазгодишната сцена на конкурса във Виена

Миналата година конкурсът в Базел генерира близо 64,2 милиона евро икономически оборот. Хотелската мрежа достигна своя лимит с 95% заетост и доказа, че събитието "затваря" града за външни посетители, различни от феновете.

През 2023 г. Ливърпул отчете почти идентичен успех с над 63 милиона евро преки приходи. Тук основният двигател беше т.нар. "нощна икономика" и огромните разходи на посетителите в заведения и забавления.

Макар и с по-скромен общ оборот от около 38,5 милиона евро, през 2024 г. Малмьо привлече над 51 000 посетители, които генерираха повече от 70 00 нощувки.

Тази година "Евровизия" се очаква да привлече до 88 000 допълнителни посетители във Виена, които ще генерират над 21 милиона евро, сочи проучването.

Голямата сметка

Държавният секретар по туризма Елизабет Цехетнер обобщи логиката на сметката: "Евровизия носи рекламна стойност за цялата ни страна". Според оценката на министерството ѝ световната медийна реклама от събитието се равнява на около 730 милиона евро.

Източник: GettyImages

Това е сума, която Австрия не би могла да си купи дори с целия си годишен туристически рекламен бюджет.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) дава 5 милиона за събитието. Общите разходи възлизат на около 36 милиона евро.