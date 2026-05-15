Едва 5 гигабайта - толкова място за писма и файлове получават новорегистрираните потребители на Google услугите без посочен телефонен номер в рамките на тест, който компанията вече извършва в някои региони, става ясно от публикации на ползватели на Gmail в Reddit.

Това е първа промяна от 13 години, когато безплатното място беше определено на 15 гигабайта.

От Google потвърдиха пред Android Authority, че изпробват "нова политика за съхранението", която "насърчава потребителите да подобрят защитата на профила си".

По-старите Google акаунти не беше задължително да се свържат с телефонен номер, докато в момента създаването на нова регистрация на компютър е невъзможно без такъв. Една от възможностите за заобикаляне е при активиране на Android устройство без сим карта.

Тестът е за алтернативен сценарий, при който регистрацията без телефонен номер е възможна, но само с 5GB място в облака - и опция останалите 10 да се "отключат", ако данните бъдат въведени.

За момента няма яснота дали политиката ще се промени официално. Показателно обаче е, че на няколко страници в секцията за поддръжка текстът е бил променен и вече се посочва, че Google предоставя "до 15 гигабайта" място на потребителите си безплатно.

Когато Gmail се появи през 2004 г., той имаше нечувания 1 гигабайт място за всеки потребител, както и мотото, че повече няма да се налага да трием писма. Макар пространството през годините да се увеличи цели 15 пъти, а и Google да започна да предлага Drive услугата за съхранение, истината е, че дългогодишните активни потребители могат лесно да започнат да усещат ограниченията.

Особено след като от 2021 г. документите и снимките вече също се броят в квотата - а много хора бяха свикнали на автоматичния безплатен бекъп на снимките от телефоните им в Google Photos или бяха мигрирали семейните си архиви там.