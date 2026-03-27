Руското Министерство на вътрешните работи предложи да продава лични данни на граждани на банки, телекомуникационни оператори и други търговски организации, пише The Moscow Times.

Проектът е публикуван на официалния портал за нормативни актове и предвижда достъп до информация за валидността на паспорти, адресна регистрация на руски и чуждестранни граждани, издадени разрешения за временно пребиваване, както и данни за регистрацията на чужденци по местопребиваване.

Цената на една справка е определена на 50 рубли (53 евроцента по актуален курс). Обменът на данни ще се осъществява чрез Системата за междуведомствено електронно взаимодействие (СМЭВ), към която са свързани над 500 организации. Мащабът на интереса е показателен: през 2024 г. в информационната система на министерството са постъпили над 1,6 милиарда заявки, а през 2025 г. — вече над 3,1 милиарда.

Ако инициативата бъде одобрена, бюджетните приходи от нея ще възлизат на 119,6 милиарда рубли годишно. Средствата са предназначени за "финансово осигуряване на дейността на органите на вътрешния ред". Постановлението би влязло в сила на 1 септември 2026 г. и би действало шест години.

Инициативата идва на фона на остра кадрова криза в руското МВР. Министърът Владимир Колоколцев публично е признал липсата на 212 000 служители, като посочва ниските заплати и високото натоварване като основни причини.

Доходът на полицай в първата година на служба в Москва не надвишава 86 000 рубли — два пъти под средната заплата в столицата от 171 000 рубли според Росстат. Към това се добавя и жилищният проблем: опашката от служители, нуждаещи се от жилище, е "разтеглена с десетилетия напред", по думите на самия министър.

Президентът Путин е заявявал, че властите са взели "редица решения" за подобряване на материалното положение на полицаите. За тази цел са отпуснати допълнителни 45,2 милиарда рубли, като същата сума се планира и за 2027 и 2028 г.

Продажбата на лични данни изглежда като поредното търсене на нестандартни източници на финансиране за ведомство под сериозен бюджетен натиск.