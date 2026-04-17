Европейската комисия иска от Google да позволи на търсачки на трети страни да имат достъп до данните от търсенето, включително тези на чатботове с изкуствен интелект с функционалности за търсене, за да се съобразят със Закона за цифровите пазари, предава Reuters.

Клеър Кели, старши съветник по конкуренцията на Google, заяви, че технологичният гигант ще се бори срещу мерките, които според нея превишават допустимото и биха застрашили поверителността на потребителите.

"Стотици милиони европейци се доверяват на Google за най-чувствителните си търсения - включително лични въпроси за тяхното здраве, семейство и финанси - и предложението на Комисията би ни принудило да предадем тези данни на трети страни, с опасно неефективни защити на поверителността", коментира тя в изявление.

Предложените от ЕС мерки обхващат обхвата, средствата и честотата на данните от търсенето, които Google трябва да споделя, мерките за гарантиране на анонимизация на личните данни, процесите, уреждащи достъпа на бенефициентите до данните от търсенето, и параметрите за определяне на цените на данните от търсенето, заяви комисията.

"Целта на мерките е да се позволи на онлайн търсачките на трети страни, или "бенефициентите на данни", да оптимизират услугите си за търсене и да оспорят позицията на Google Search", заявиха от комисията.

Заинтересованите страни имат срок до 1 май, за да представят своите становища относно предложените мерки, като окончателното решение ще бъде взето през юли. Google, най-популярната търсачка в света, беше обвинена през март 2025 г. в нарушаване на Закона за цифровите пазари.

Компанията направи свои собствени предложения, за да успокои конкурентите и регулаторите на ЕС, но конкурентите се оплакаха, че мерките са недостатъчни. Google е натрупала глоби в размер на 9,71 милиарда евро от 2017 г. насам за различни нарушения на антитръстовото законодателство в Европа.

Глобите за нарушения на Закона за цифровите пазари могат да достигнат до 10% от годишните приходи на компанията в световен мащаб.