Икономическият шок от войната с Иран засяга все по-силно европейските фабрики, потискайки търсенето на техните стоки и повишавайки разходите за суровини. Това се случва с най-бързите темпове от четири години насам, предава Reuters, цитирайки ново проучване.

Междувременно азиатските конкуренти отбелязаха разширяване на активността пред месец май.

Американско-израелският конфликт с Иран, който започна в края на февруари, буквално разтърси търговията и финансовите пазари, като породи опасения относно глобалните енергийни доставки, особено през Ормузкия проток - ключов маршрут за доставки на петрол и газ.

Тревожните данни идват, след като ръководителите на Международната агенция по енергетика (МАЕ), Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка и Световната търговска организация (СТО) вече предупредиха, че войната затруднява световните енергийни доставки.

Индексът PMI за производство в еврозоната на S&P Global падна до 51,6 през май от близо четиригодишния връх от 52,2 през април, но над предварителната оценка от 51,4. Показател над 50,0 показва растеж.

"Въпреки че производителите в еврозоната отчетоха растеж за четвърти пореден месец през май, секторът показва признаци на затруднения под тежестта на нарастващите цени и прекъсванията на доставките, произтичащи от войната в Близкия изток", заяви Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence.

В Германия - най-голямата икономика в Европа, производственият сектор е в застой, докато френските фабрики отбелязаха свиване за първи път от ноември. Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши лихвения си процент по депозитите този месец и поне още веднъж тази година, за да се опита да спре по-високите цени на енергията да влияят върху основната инфлация, според мнозинството икономисти, анкетирани от Ройтерс през май.

Новите официални данни показват, че инфлацията се е повишила допълнително над целевата стойност от 2% на ЕЦБ от миналия месец.

Британските фабрики повишиха цените си с най-бързите темпове от юни 2022 г. миналия месец в отговор на голямото увеличение на разходите.

Азиатски бум

Въпреки глобалната криза, фабричната активност се разширява в повечето азиатски икономики. Индексът на частния сектор в Китай нарасна за шести пореден месец, а този в Южна Корея достигна най-бързия темп от пет години, което подчертава стремежа в региона да се изградят т. нар. буфери срещу потенциални смущения, причинени от конфликти.

Индексът PMI за общия производствен сектор на RatingDog China, съставен от S&P Global, падна до 51,8 през май от 52,2 през април, но беше малко по-добър от прогнозата на анализаторите от 51,6. Този резултат контрастира с официално проучване, показващо, че фабричната активност във втората по големина икономика в света е спряла миналия месец, тъй като новите поръчки се свиха, а производствените разходи продължиха да нарастват.

Фабричната активност в Япония също се разшири, като индексът PMI достигна 54,5 през май, забавяйки се от априлския си връх от 55,1 за повече от четири години, въпреки че фирмите там отчетоха най-рязкото покачване на разходите за входни ресурси от септември 2022 г. поради по-високите цени на суровините.

Индексът PMI на Южна Корея се повиши до най-високото си ниво от март 2021 г. насам, достигайки 54,8 през май, спрямо 53,6, което отново подчертава стремежа на фирмите да заключат доставките. Във Виетнам индексът PMI за фабриките се повиши от 50,5 до 52,8, докато този на Тайван се повиши от 55,3 до 56,1, показват проучвания. Индексът за Филипините скочи до 50,8 от 48,3.