Канадската компания Mundoro Capital обяви, че заедно с минния гигант BHP ще проведе интензивни проучвателни дейности на няколко места в източна Сърбия близо до Бор, където търси мед и злато в рамките на проекти, разположени в Тимокския магматичен комплекс. Това един от най-обещаващите минни региони в Европа, съобщава eKapija.

Според данните за първото тримесечие на 2026 г. фокусът на проучването е бил върху подготовката и изпълнението на нови сондажни програми, геофизични проучвания и интегриране на геоложки данни в проектите Скоруса, Облез, Борско, Тръстеник и Коридор Южен Тимок.

Най-голямо внимание привлича проектът "Скоруса", ​​където през пролетта бяха завършени два проучвателни сондажа с обща дълбочина почти 1300 метра. Компанията посочва, че в един от кладенците е регистрирана по-широка зона на напреднали аргилни изменения от очакваното, което може да означава запазена хидротермална система. Резултатите от лабораторните анализи на пробите от сондажа се очакват през юни, а геоложката интерпретация трябва да приключи до края на лятото.

Относно проекта Борско, от Mundoro посочват, че досегашната работа е определила голяма зона на промяна с размери приблизително 1,6 на 1,5 километра, за която смята, че може да скрие нетествана досега медно-златна порфирна система. Компанията планира допълнително насочване и подготовка на нови проучвателни работи.

В рамките на проекта за Коридор Южен Тимок са завършени два сондажа в района на Липовица с обща дължина от приблизително 1278 метра, докато аудио-магнитотелуричните, гравиметричните и пасивните сеизмични проучвания са проведени на няколко лиценза. Нов стратиграфски сондаж край Витановац е планиран за третото тримесечие на тази година.

Mundoro напомня, че проучванията в Сърбия се извършват чрез партньорство с BHP, която финансира по-голямата част от работата в рамките на споразумението за придобиване на дял в проектите. През 2026 г. се планира да бъдат тествани общо пет проучвателни цели в района на Източна Сърбия.

Компанията също така продължава да оценява нови перспективни зони в рамките на Тимок и други вулканични пояси в Сърбия, с фокус върху медно-златни порфирни системи, скарнова минерализация и епитермални находища.

Mundoro оценява, че досегашните резултати оправдават продължаването на интензивните проучвателни дейности, докато предстоящите резултати от Skorusa ще представляват един от най-важните индикатори за бъдещия потенциал на проекта.