Британската финтех компания Wise Europe е обект на разследване в Белгия по подозрения, че сметките ѝ са използвани от престъпни организации за пране на пари, което предизвика спад на акциите ѝ с близо 15% на Лондонската фондова борса в рамките на един ден.

Прокуратурата в Брюксел започна разследване след като установи, че акаунти в платформата фигурират в стотици искания за международна правна помощ по наказателни дела в повече от 30 европейски държави. Въпросните транзакции възлизат на половин милиард евро, съобщава The Bureau of Investigative Journalism.

"Разследването днес е в напреднал етап и е на път да приключи", заявяват от прокуратурата пред AFP. Подозренията обхващат "различни основни престъпления, като измама, корупция и трафик на наркотици". Разследването засяга единствено европейските операции на континенталния клон компанията Wise Europe в Белгия, уточняват те.

Реакция на компанията

В официално изявление Wise потвърждава сътрудничеството си с брюкселската прокуратура, но категорично отхвърля обвиненията: "Белгийските разследвания сами по себе си не разкриват никакво нарушение на изискванията за борба с прането на пари или каквото и да е незаконно действие."

Те подчертават, че разследването продължава и че всякакви коментари по евентуални обвинения биха били спекулативни. "Борбата с финансовите престъпления е предизвикателство за целия бранш, което Wise приема много сериозно", добавят от фирмата, като посочват, че около една трета от служителите им по целия свят са ангажирани именно с тази задача.

Това не е първият път, в който Wise се сблъсква с правни проблеми. През 2024 г. Националната банка на Белгия установи, че компанията не разполага с доказателство за адресите на стотици хиляди клиенти и я принуди да предприеме коригиращи мерки. Миналата година пък американското ѝ дъщерно дружество плати глоба от 4,2 милиона долара след разследване в шест щата за нарушения на Закона за банковата тайна и разпоредбите срещу прането на пари, съобщава The Bureau of Investigative Journalism.

Световен обхват и български пазар

Основана от естонци в Лондон през 2011 г., Wise оперира в над 170 държави и разполага с повече от 6500 служители в над 20 офиса по целия свят. Европа е най-значимият пазар на компанията, генерирайки 42% от общите приходи през 2025 г., с най-силно представяне в Германия, Франция и Испания. Северна Америка носи 32% от приходите, докато Азия и Латинска Америка формират 23%. Изненадващо, Африка е отбелязала 60-процентен ръст на приходите, задвижван от партньорства с дигитални портфейли.

През 2025 г. компанията е обработила трансгранични транзакции за над 185 милиарда долара и е спестила на клиентите си около 2,7 милиарда долара в сравнение с банковите такси, съобщава CoinLaw.

В България Wise работи като алтернатива на традиционните банки, като предлага международни парични преводи и мултивалутни портфейли. Компанията притежава банкова сметка във всяка държава, в която оперира, което означава, че при превод клиентът прехвърля средства към сметката на Wise, а получателят получава дължимата сума от местната сметка на компанията в съответната държава.

Бизнес клиентите могат да държат средства в над 50 валути и да извършват плащания по фактури, да получават заплати и да управляват международни операции при реален валутен курс.

Системен проблем

Случаят с Wise не е изолиран - той отразява по-широка уязвимост в сектора на електронните плащания. Британското министерство на финансите е повишило оценката на заплахата от пране на пари в сектора на електронните парични средства до "висока", констатирайки, че той е станал все по-привлекателен за престъпници като инструмент за управление и прехвърляне на средства през граница.

Според данни на European Investigative Collaboration до 2 трилиона долара, или 5% от световния БВП, се перат от престъпници всяка година.