Турският производител на бронирана техника FNSS и чешката държавна военнопромишлена компания Czechoslovak Group (CSG) обявиха стратегическо партньорство за съвместно разработване и производство на следващо поколение бронирани платформи за европейските и международните пазари.

Първият плод на сътрудничеството - средният танк CFL-120 Karpat - беше представен публично за първи път на международното изложение за отбранителна индустрия IDEB 2026 в Братислава.

Компактен и мощен

CFL-120 Karpat е проектиран да предложи огневата мощ на класически основен боен танк при значително по-ниска маса и по-висока тактическа мобилност. Бойното тегло на машината не надвишава 34 тона - двойно по-малко от германския Leopard 2A8, който тежи около 70 тона. На практика машината вероятно ще може да се хвърля с парашути от въздуха.

Максималната скорост е 70 км/ч, а обхватът - запасът от ход е 450 км.

Основното въоръжение е 120-мм гладкоцевно оръдие в италиански купол HITFACT MkII, разработен от Leonardo, като има пълна съвместимост със стандартните боеприпаси на НАТО. При желание на клиента танкът може да бъде произведен и с 90-мм или 105-мм оръдие.

Системата за зареждане може да бъде ръчна или автоматична, а боеприпасите са поставени извън бойното отделение - мярка, която значително повишава шансовете за оцеляване на екипажа при попадение. Това е нещо, което например при руските танкове до Т-90 включително не беше факт и затова най-често загубата на машината значеше и загуба на хората в нея.

Второстепенното въоръжение включва сдвоена с оръдието картечница от 7,62 мм и дистанционно управляван модул, на който може да се монтира 12,7-мм тежка картечница или 40-мм автоматичен гранатомет.

Сензори, защита и дигитална архитектура

Сензорният пакет включва дневни и термовизионни системи, стабилизирани прицелни устройства за командир и наводчик, лазерни далекомери, както и функциите Hunter-Killer и Killer-Killer за бързо засичане и поразяване на цели.

Стандартното оборудване обхваща защита срещу оръжия за масово поразяване, автоматична противопожарна система и климатизация.

По желание танкът може да получи модулна допълнителна броня по стандарт STANAG 4569 и активна защитна система срещу дронове, управляеми ракети и бронебойни снаряди. Тя включва и интеграция със сензорите върху купола и дистанционно управляваната тежка картечница.

Това е особено важно в сегашната ситуация, в която може да се очаква Karpat да се придвижва в среда, в която буквално непрестанно към него летят безпилотници.

Развитие на доказана платформа

CFL-120 Karpat е еволюция на Kaplan MT - танк, разработен съвместно от FNSS и индонезийската държавна компания PT Pindad по програмата Modern Medium Weight Tank (MMWT) и вече в редовна служба в индонезийската армия.

Платформата е проектирана специално за действия в труден терен и меки повърхности, където тежките танкове лесно затъват.

Новият Karpat надгражда тази основа с интегрирането на по-мощното 120-мм оръдие.

Производство в Словакия, поглед към пазарите

Серийното производство на Karpat е планирано в индустриалните мощности на CSG в Словакия с пълен технологичен трансфер и постепенно включване на местни доставчици.

Словашкият министър на отбраната Роберт Калиняк вече е изказвал интерес към по-лека алтернатива на класическите основни танкове - предимство в планинска страна. Karpat би могъл да влезе в надпреварата наред с полската версия на южнокорейския K2 и шведския CV90120.

FNSS и CSG заявяват намерение да предложат платформата и на международните пазари, като партньорството е насочено към "следващото поколение бронирани платформи" - не само за Европа.

На пръв поглед войната в Украйна обезсмисли танковете, но такъв тип машини - по-компактни, по-маневрени, по-евтини и с добра защита срещу безпилотници, могат да бъдат изключително ценни с огневата си мощ.