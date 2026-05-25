В продължение на няколко години един мъж от Северна Каролина прибираше близо по милион долара годишно от музика. Нищо чудно в това, освен че песните му не бяха слушани от никого. Поне не и от хора.

Майкъл Смит е 54-годишен музикален продуцент от градчето Корнелиус. Един ден му дошла идея да създаде армия от ботове, които... ден и нощ да "слушат" песни, написани от изкуствен интелект, за да източват пари от Spotify, Apple Music, Amazon и YouTube.

Схемата

През 2018 г. Смит сключва партньорство с изпълнителен директор на AI музикална компания. Чрез сложен софтуер той получава хиляди парчета на месец, генерирани от AI. Единственото, което прави, е да им измисля имена и изпълнители.

За да избегне алгоритмите за откриване на измами на платформите, той пуска ботове да слушат музиката денонощно през VPN. Така слушането на "песента" се избира от коя държава да бъде. Вместо да пуска една песен милиони пъти, той генерира огромно количество съдържание. Това му позволява да уцели точните прагове, за да не предизвика подозрение.

Според обвинението от Прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк и ФБР от септември 2024 г. Смит управлявал над 50 облачни акаунта, всеки от които съдържал по 20 профила, което правило първоначална мрежа от над 1 000 автоматизирани "слушатели".

Армията от слушатели растяла. В пика на схемата имало около 1 040 акаунта, всеки стриймващ по 636 негови песни на ден. Това се равнявало на над 660 000 стрийма дневно.

Кой всъщност плаща сметката

Лесно е да гледаме на това като на безобиден трик - ограбени са корпорациите, нали? Но истината е по-неприятна.

Стрийминг услугите разпределят парите от абонаменти и реклами. Колкото повече слушания събереш, толкова по-голяма печалба получаваш. Всеки фалшив стрийм на Смит е отхапвал от парчето, което се полагало на истинските музиканти.

Макар песните и слушателите да са фалшиви, милионите долари, които Смит е откраднал, са истински. Пренасочени от истински, заслужаващи артисти и притежатели на права.

Краят на музиката?

Организацията, която разпределя печалбата за авторите - The Mechanical Licensing Collective, още през 2023 г. се усъмни как един човек може да произвежда толкова музика толкова бързо. Смит отричаше до последно.

"Ясно демонстрирахме, че произведенията на Майкъл Смит не са генерирани от AI, а са създадени от човек", казал негов представител тогава.

През март 2026 г. Смит се призна за виновен по обвинение в конспирация за измама. Той се съгласи да върне над 8 милиона долара и беше осъден да бъде произнесена присъдата му на 29 юли 2026 г.

Изправен е пред максимална присъда от пет години затвор.

Делото е първото по рода си в САЩ, и почти сигурно няма да е последното. Развитието на AI е на пълни обороти, дори и в музиката.