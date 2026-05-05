За един-единствен ден миналата седмица две от най-големите компании в света се разделиха с пазарна капитализация, по-голяма от целия БВП на България. И двете отчетоха силни резултати. И двете харчат рекордни суми за изкуствен интелект.

Alphabet - компанията-майка на Google, скочи с 10% и стана най-големият принос за ръста на индекса S&P 500 през 2026 г. Meta - собственикът на Facebook и Instagram, се срина с над 8%. Разликата беше 566 милиарда долара.

Ерата, в която инвеститорите аплодираха всяка покупка на чипове Nvidia, приключи. Започна нова фаза, в която AI надпреварата вече има победители и губещи.

Търпението на инвеститорите

Преди повече от три години ChatGPT за първи път показа на света какво може изкуственият интелект. Оттогава големите технологични гиганти влязоха в надпревара без аналог в съвременната история - надпревара за изграждане на инфраструктурата, която ще захранва бъдещето на AI.

Само през 2026 г. петте най-големи компании Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon и Apple се очаква да похарчат над 650 милиарда долара за центрове за данни, чипове и енергийна инфраструктура.

До неотдавна пазарът приемаше тази експоненциално растяща сметка с одобрение. Тоест колкото повече харчиш за AI, толкова по-висока цена на акциите ще имаш. Но търпението на инвеститорите започна да се изчерпва. И отчетите за първото тримесечие на 2026 г. показаха точно това...

Анализатори от Investing.com и CNBC определят този момент като преход към "изискване на касови бележки". Инвеститорите вече не се задоволяват с обещания за бъдещето, а търсят доказателства, че идеите се превръщат в оперативна печалба.

Победителите

Alphabet се превърна в безспорната звезда на сезона. Компанията отчете приходи от почти 110 милиарда долара за първото тримесечие, което е ръст от 22% на годишна база и най-бързото темпо за последните две години.

Истинската изненада дойде от Google Cloud, чиито приходи скочиха с 63% до 20 милиарда долара. Изпълнителният директор Сундар Пичай съобщи, че договореният, но все още нереализиран обем поръчки в облачния бизнес, е достигнал 462 милиарда долара.

Amazon също влезе в категорията на победителите. Облачното подразделение AWS отчете най-бързия си ръст на продажбите от три години насам, а акциите на компанията затвориха седмицата на исторически рекорд.

Apple, която беше възприемана като най-изостаналия играч в AI надпреварата, изненада пазара с прогноза за ръст на приходите до 17% през текущото тримесечие и далеч над очакванията на анализаторите. Резултатът бе най-силният еднодневен скок на акциите за месеци.

Губещите

На другия край на спектъра е Meta. Компанията на Марк Зукърбърг отчете приходи от 56,3 милиарда долара, което с над 33% повече спрямо предходната година и най-бързият ръст от 2021 г. насам. И въпреки това акциите се сринаха с над 8% в деня след отчета за тримесечието.

Зукърбърг съобщи, че Meta повишава прогнозата си за капиталови разходи през 2026 г. до диапазона между 125 и 145 милиарда долара. Това е почти двойно повече от 72-те милиарда, изхарчени през 2025 г.

И, което е по-тревожно за инвеститорите, тези разходи все по-често се финансират с дълг. Само ден след отчета Meta предложи на пазара облигационна емисия за 20-25 милиарда долара, за да продължи да налива пари в AI инфраструктурата си.

Microsoft, която обяви капиталови разходи от 190 милиарда долара за годината, се присъедини към наказаните. Акциите ѝ паднаха с близо 4% и към момента са най-слабото представяне сред Великолепната седморка от началото на годината, със спад от 14%.

Пазарът се опасява, че свободният паричен поток на компанията ще бъде "изяден" от тези инвестиции, преди AI услугите на Copilot да започнат да носят пропорционално големи печалби.

След като години наред беше недосегаема, акциите на Nvidia преминаха през негативна серия, губейки 8.4% в рамките на няколко дни около тези отчети. Успехът на Alphabet с техните собствени чипове TPU и новината, че Amazon също ускорява производството на свои AI процесори, загатнаха, че монополът на Nvidia върху хардуера може да започне да се пропуква.