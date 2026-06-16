Казахстан прави най-големия си технологичен скок залог до момента с пакет от споразумения за $10 милиарда с американската компания Firebird и технологичния гигант Nvidia, съобщават световните агенции. Сделката превръща страната в един от най-амбициозните играчи в глобалната надпревара за AI инфраструктура.

В центъра на инициативата стои проектът Data Center Valley в Екибастуз - бъдещ мегакомплекс за изкуствен интелект и облачни услуги, разположен върху 1400 хектара в североизточната част на страната.

Първият етап предвижда инвестиции от $5 милиарда, включително $1 милиард от държавния оператор Kazakhtelecom. Планът е през 2027 г. да заработи 125-мегаватова инфраструктура, оборудвана със 100 000 от най-новите графични процесори на Nvidia - GB300 и Vera Rubin, които осигуряват петкратно по-висока производителност спрямо предишното поколение.

Според вицепремиера Жаслан Мадиев проектът може да генерира поне $3 милиарда годишни приходи от износ на изчислителна мощност и да позиционира Казахстан като ключов дигитален хъб в Евразия. Паралелно с това Firebird разширява присъствието си в региона: след сделката за половин милиард долара с Армения през 2025 г. и последвалите доставки на 41 000 GB300 GPU-та, новото партньорство с Казахстан вече е най-мащабното в портфолиото на компанията.

Проектът в Екибастуз е замислен да достигне до 1 гигават енергийна мощност - ниво, което би го поставило сред най-големите AI кампуси в света. По-ранни оценки сочат, че интересът на инвеститори към зоната достига $30 милиарда.

Nvidia вече има отделна сделка за $2 милиарда за доставка на ускорители в страната, а през 2025 г. Kazakhtelecom откри първата в Централна Азия суверенна AI фабрика, базирана на Nvidia H200.

По време на официалното подписване премиерът Олжас Бектенов, вицепрезидентът на Nvidia Рев Лебаредиан и CEO на Firebird Размиг Ховакимян подчертаха, че Казахстан разполага с уникално предимство - евтина енергия (с бъдещи поне две атомни електроцентрали - б.р.) и огромни територии, подходящи за изграждане на хиперскейл центрове. Лебаредиан заяви, че страната може да участва "на всеки слой от глобалната AI верига на стойността".

Ако проектът се реализира по план, Казахстан може да се нареди сред топ 10 държавите с най-голяма AI инфраструктура.