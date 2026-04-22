За изграждането на първата атомна електроцентрала (АЕЦ) на Казахстан ще е необходим огромен заем, и Русия ще предостави на Казахстан 85% от цялата сума на средствата за строителството на АЕЦ, а останалите 15% ще бъдат осигурени от казахстанското правителство. Това обяви ръководителят на Агенцията за атомна енергия на страната Алмасадам Саткалиев, цитиран от Интерфакс.

"Няма да има проблеми с финансирането на нашата АЕЦ. Определена е формулата, по която Руската федерация ще предостави на Казахстан междуправителствен заем", каза Саткалиев пред медии в столицата Астана.

Той добави, че сега се уточняват съответните междуправителствени споразумения. "Това ще бъде междуправителствен заем. Сега се разработват междуправителствени споразумения - първото е за строителството на АЕЦ, а второто е за осигуряване на финансиране от руска страна.

Предвижда се финансиране от Руската федерация, като 85% от средствата за АЕЦ ще бъдат предоставени като заем, а 15% - от правителството на Казахстан", уточни Саткалиев.

Ръководителят на Агенцията за атомна енергия на страната посочи, че според предварителната оценка, стойността на строителството на първата атомна електроцентрала в страната с основен изпълнител "Росатом", е около 15 милиарда долара (за двата ядрени реактора с мощност 1200 MW).

"Росатом" ще строи първата АЕЦ в Казахстан, като се очаква строителството да продължи около 11 години и може да бъде завършено (най-рано) през 2035-2036 г. Наименованието на първата атомна електроцентрала в бившата съветска рерублика е "Балхаш".

Предвижда се строителство и на втора АЕЦ, недалеч от първата, като засега Казахстан разглежда като приоритетен партньор за изграждането й, китайската CNPC.