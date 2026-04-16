Руската "Росатом" и Египет обсъдиха в детайли плановете за проекта за първата атомна електроцентрала "Ел Дабаа" в страната, заяви генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов в Кайро. "Днес е много важен ден. Не само проведохме разговори с египетската делегация, водена от египетския министър на енергетиката, но и подробно разгледахме плановете за проекта "Ел Дабаа", коментира Лихачов, цитиран от ТАСС.

Ръководителят на "Росатом" отбеляза, че "строителството в момента е в много обещаващо състояние"."На обекта работят над 25 000 души, като броят на работниците ще продължи да се увеличава. А нашата цел е, следващата година да бъде монтиран първия блок в ядрена електроцентрала", обясни той.

"Ел Дабаа", първата атомна електроцентрала в Египет, се строи от руската държавна корпорация "Росатом" в град Ел Дабаа (губернаторство Матрух) на брега на Средиземно море.Атомната електроцентрала се състои от четири енергийни блока с мощност по 1200 MW всеки, оборудвани с реактори с вода под налягане ВВЕР-1200, най-новите технологии и вече успешно работещи спомагателни станции. АЕЦ "Ел Дабаа" се изгражда по набор от договори, влезли в сила на 11 декември 2017 г.

Първото гориво за АЕЦ "Ел Дабаа", която "Росатом" строи в Египет, ще бъде доставено през 2027 г. Генералният директор на "Росатом" обяви Алексей Лихачов обяви в Кайро. След доставката на ядрено гориво следващата година, ще започнат процедурите по изпитване и след това пускане в експлоатация - така че първият ядрен блок да влезе в експлоатация през 2028 г.", каза Лихачов.