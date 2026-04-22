Руската корпорация "Росатом" води преговори с няколко турски компании за участие в уставния капитал на проекта за първата турска АЕЦ "Аккую", съобщи Алексей Лихачев, главен изпълнителен директор на руската държавна корпорация.

"С турските компании започнахме активни преговори относно параметрите на участие в уставния капитал. Това е голямо начинание. То включва и договореност за получаване на дивиденти по време на експлоатацията на АЕЦ, както и е насочено към участие в развитието на пазара на ядрена енергия", каза Лихачев, цитиран от Интерфакс.

По думите му, има и други фактори, които подтикват участниците към активизиране на преговорите, включително ситуацията в Персийския залив, която подчертава значението на наличието на мощни енергийни източници на собствена територия.

За намерението на "Росатом" да води преговори за продажба на до 49% дял в проекта за АЕЦ "Аккую" в Турция, беше съобщено през миналата година, тъй като такава възможност е предвидена в междуправителственото споразумение за реализация на проекта, сключено още през 2010 година.

"Росатом" е основният изпълнител на проекта за първата атомна електроцентрала на Турция, "Аккую", като Русия финансира изцяло строителството на проекта, вкл. и със заемни средства. АЕЦ "Аккую" се състои от четири ядрени блока с мощност от 1200 MW всеки. Очаква се първият блок да бъде пуснат в експлоатация през тази година.