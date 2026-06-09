Германската автомобилна марка Opel на Stellantis ще инвестира над 1 милиард евро в Германия до 2030-а година. Тя ще произвежда следващото поколение на най-продавания си компактен автомобил Astra в завода на дъщерното си дружество в Рюселсхайм, съобщават от компанията, цитирани от световните медии.

Автомобилният производител планира поне четири нови модела до края на десетилетието, включително наследници на Astra и Corsa, както и нов компактен SUV, разработен с китайския партньор Leapmotor, се казва в изявление.

Opel също така ще продължи да инвестира в съществуващи модели в портфолиото си, добавят от компанията.

"Инвестицията в производството на следващото поколение Astra в Рюселсхайм подчертава фокуса на Stellantis върху Германия и значението на Opel", заяви главният изпълнителен директор на Stellantis Europe Емануеле Капелано.

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С около 30% от общите продажби на автомобили в Европа, компактният сегмент е ключова част от европейската стратегия на Stellantis, добави той.

И двата бъдещи модела Astra и Corsa ще бъдат базирани на платформата One на Stellantis, предназначена да подкрепи нова гама от електрифицирани автомобили в групата, чиито марки включват още Fiat, Peugeot и Jeep.

Миналия месец Stellantis обяви стратегическа реформа на стойност 60 милиарда евро, включително производствени партньорства с китайските групи Leapmotor и Dongfeng.