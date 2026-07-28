Производителят на вар, строителни разтвори и индустриални химикали "Калцит" от Асеновград планира мащабна инвестиция за производство на "зелен" водород, с която да замести част от използвания природен газ, но също и да предлага горивото и чист кислород на външни клиенти, става ясно от уведомление за инвестиционно предложение, внесено в РИОСВ-Пловдив.

Планира се в рамките на отделни етапи да се монтират две инсталации за електролиза с капацитет по 1062 кг/24 ч водород и 8496 кг/24 ч кислород. Максималната годишна производителност всяка от тях ще е 387 630 кг водород, което се равнява на 12 920 MWh топлинна енергия.

Те ще се захранват от действащата вече соларна централа с пикова мощност от 10MWp, към която има батериен комплекс с капацитет от 41 MWh.

Т.нар "зелен" водород придобива все по-голяма популярност в индустрията, защото той позволява съхраняване на енергията от ВЕИ мощности и последващо използване на системи, вече създадени за конвенционални горива. Има приложения както в производството, така и в транспорта.

"Планира се заместване на до 20% от използвания природен газ с водород чрез смесване на горивата преди подаването им към горивните системи на регенеративните варови пещи, като по този начин ще се използва въглеродно неутрално гориво за тяхната експлоатация. При този вариант няма да се наложи промяна на съществуващата газова инфраструктура", посочват от "Калцит" АД.

При излишък на произведения водород или по икономически съображения газът ще може да се складира в модулни системи, като ще е възможно от складовото пространство да се продава газ под високо налягане (380 бара) или да се изгради зарядна станция за товарни автомобили и автобуси за нуждите на външни клиенти.

По същия начин произведеният кислород с висока чистота ще се съхранява в нов склад (до 31,5 тона) и да се продава или свободно да се изпуска в атмосферата с цел управление на капацитета.

Според разчетите на "Калцит" след реализация на втория етап на проекта, който зависи от резултатите на първата инсталация, теоретично могат да се редуцират над 5000 тона емисии, което е 100% от генерираните от дружеството през 2024 г. при изгаряне на природен газ.

"Калцит" е предприятие с почти 75-годишна история - основано е през 1952 г. То произвежда калциев карбид, калциев карбонат преципитат, ацетилен, негасена вар, фино смляна гасена вар, хидратна вар, фино очистена гасена вар, варови разтвори, метални опаковки и продукти за градинско и парково обзавеждане.

Заводът има над 100 служители, а приходите за 2024-а са в размер на почти 20,5 милиона лева при 4,7 милиона лева печалба.