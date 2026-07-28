Автомобилният гигант Stellantis обяви, че стартира продажбата на дела си в бизнеса за споделено ползване на автомобили Free2move. Очаква се сделката с международния частен инвеститор Mutares да бъде финализирана в края на годината.

Free2move управлява платформа за 24-часово споделяне на автомобили в 14 града в Европа и САЩ. Плановете на Mutares включват обновено управление на международния автопарк, продължаващ преход към електрически превозни средства, подобряване на клиентското изживяване и по-голяма гъвкавост.

Според главния изпълнителен директор на Mutares Йоханес Лауман инвестицията във Free2move е оправдана, тъй като компанията е "силна, международно призната марка с ясен потенциал за оперативно подобрение".

За Stellantis продажбата е част от плана FaSTLAne 2030, чрез който цели да ускори растежа, да подобри рентабилността и да опрости производството и портфолиото си чрез инвестиции за над 60 милиарда евро.

"Като засилваме фокуса си върху основните дейности в автомобилната индустрия, ние засилваме капацитета си за постигане на дългосрочни резултати", коментира в официалното изявление на компанията Вирджилио Черути - ръководител "Развитие на бизнеса и партньорства" в Stellantis.

Стратегията за опростяване на производството и концентриране върху печеливши модели идва на фона на засилващата се конкуренция от страна на китайските производители и финансови проблеми пред целия сектор в Европа. За 2025 г. автомобилният гигант отчете нетна загуба от 22,3 милиарда евро - най-лошият годишен резултат в историята на компанията.

Въпреки плана за намаляване на портфолиото, за да се възползва от нарасналия интерес към електрически автомобили, новият главен изпълнителен директор Антонио Филоса обяви cтapтa нa нoв пpoeĸт - Е-Саr, чиeтo пpoизвoдcтвo щe зaпoчнe пpeз 2028 г. в Итaлия.