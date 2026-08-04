България е регистрирала средно по 750 леки автомобила на ден между 1 януари и 31 юли 2026 г. Огромната част от тях обаче не са излезли от шоурумите, а вече са имали предишен собственик.

От общо 159 005 леки автомобила, класифицирани в справката като нови или употребявани, едва 30 899 са нови, докато употребяваните достигат 128 106. Така на всеки нов автомобил се падат по малко над четири коли втора ръка.

Делът на употребяваните автомобили достига 80,6%, а новите представляват само 19,4%. Данните са част от публикуваната от МВР статистика за първоначално регистрираните превозни средства по марки, модели и категории.

Важно е да се уточни, че това не е статистика за всички продажби на автомобили в страната. Тя обхваща превозните средства, които се регистрират за първи път в българския регистър. Следователно прехвърлянето на вече регистрирана у нас кола между двама собственици не влиза в тази сметка.

Три премиум марки срещу целия пазар на нови коли

Една от най-показателните зависимости в данните се вижда при трите големи германски премиум марки. Само за седем месеца първоначално са регистрирани:

Общият им брой достига 35 828 автомобила. Това е с 4929 повече от всички нови леки автомобили, регистрирани в България през разглеждания период.

С други думи, в страната са влезли повече употребявани Mercedes, BMW и Audi, отколкото нови автомобили от всички марки, взети заедно.

Ако към трите премиум производителя добавим и Volkswagen, четирите германски марки събират 54 376 употребявани автомобила, или над 42% от целия пазар на употребявани коли, регистрирани за първи път у нас.

Лидерът Volkswagen е с 18 548 употребявани автомобила, следван от Mercedes-Benz, BMW и Audi. Едва на петото място германската доминация е прекъсната от Toyota с 6746 регистрации.

Golf продължава да бъде „народният автомобил“

Данните по модели показват, че Volkswagen Golf остава безспорният фаворит на пазара на употребявани автомобили.

За седемте месеца са регистрирани 5248 употребявани Golf-а. Заедно с 336 нови автомобила общият резултат на модела достига 5584 регистрации, което го превръща и в най-масово регистрирания лек автомобил изобщо.

След него при употребяваните се нареждат:

Класацията съчетава два от най-силните вкусове на българския купувач: традиционното търсене на германски автомобили и нарастващия интерес към кросоувъри и SUV модели.

Само 11 автомобила разделят Škoda и Toyota

При новите автомобили картината е значително по-различна. Там германските премиум марки отстъпват лидерството на производители, които предлагат по-масови семейни модели.

На първо място е Škoda с 3465 нови автомобила, но преднината ѝ пред Toyota е символична. Японският производител има 3454 регистрации, или само 11 автомобила по-малко.

Първите пет марки контролират близо 45% от регистрациите на нови автомобили, но нито една от тях няма дял, който да ѝ осигурява безспорна доминация. Škoda и Toyota държат по около 11% от пазара.

Corolla е най-регистрираният нов автомобил

При отделните модели Toyota Corolla има значително по-убедителна преднина. От началото на годината до края на юли са регистрирани 1428 нови Corolla.

На второ място остава Škoda Octavia с 886 автомобила. След нея разликите между някои от водещите модели са минимални.

Седем от десетте най-регистрирани нови модела са кросоувъри или SUV автомобили. Това показва, че по-високата позиция на седене, по-голямото вътрешно пространство и SUV визията продължават да бъдат сред водещите критерии при покупка на нов автомобил.

Любопитно е и представянето на Dacia Bigster. Моделът вече има 552 нови регистрации и заема 11-о място, непосредствено зад Škoda Kamiq.

Китайските марки вече изпреварват утвърдени производители

Данните показват и още една промяна, която трудно може да бъде пренебрегната. Няколко китайски марки вече се намират в основната класация на пазара на нови автомобили.

Forthing изпреварва Nissan с 599, Volvo с 590 и Mazda с 576 автомобила. Dongfeng се нарежда пред Suzuki, който има 483 регистрации.

Само Forthing, Dongfeng и Geely събират 1530 нови автомобила, или почти 5% от всички регистрации на нови леки коли. С включването на MG резултатът им достига 1799 автомобила и дял от близо 6%.

Това все още не е достатъчно, за да застраши лидерите Škoda и Toyota, но показва, че китайските производители постепенно напускат периферията на българския пазар.

Два автомобилни пазара в една държава

Данните очертават два ясно различими пазара.

Първият е голям пазар на употребявани автомобили, доминиран от Volkswagen и германските премиум марки. Той осигурява по-достъпен достъп до по-висок клас автомобили, но едновременно с това поддържа силната зависимост на България от вноса на коли втора ръка.

Вторият е над четири пъти по-малък пазар на нови автомобили. При него конкуренцията е по-балансирана, кросоувърите заемат водещо място, а китайските производители започват да изпреварват някои от утвърдените европейски и японски марки.

Само от тези данни не може да се направи заключение дали автомобилният парк на страната се подмладява. За това са необходими и данни за възрастта на регистрираните превозни средства и за автомобилите, които са окончателно изведени от движение.

Справката обаче показва нещо недвусмислено: през първите седем месеца на 2026 г. автомобилът втора ръка продължава да бъде не алтернативата, а основният избор на българския пазар.

Бележка: Анализът включва записите, които в изходната справка са определени като „нови“ или „употребявани“. Отделната категория „други“ не е включена в изчисленията, тъй като автомобилите в нея не са класифицирани в нито една от двете групи.