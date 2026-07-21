До 5-6 години автомобилите в България могат да станат повече от самите граждани, но огромната част от тях са на крачка от това да се превърнат в непотребни отпадъци. Това е изводът от нов доклад на еко организацията "За Земята".

Данните в него показват, че на всеки десет пълнолетни българи вече се падат по повече от осем превозни средства, което нарежда страната ни сред лидерите по автомоторизация в Европа.

Зад тези числа обаче се крие един от най-старите и замърсяващи автопаркове на континента. Близо 74% от колите са на възраст над 15 години, а над половината от колите на пътя са на 20+ години.

Все повече коли

Данните на МВР показват, че към 1 май 2026 г. в България са регистрирани 4 424 316 моторни превозни средства. Това е пореден период на нарастване. По-стари оценки на "За Земята" показват, че през 2024 г. у нас е имало 4,18 млн. ППС, а през 2020 г. - 3,81 млн.

Може би не чак толкова далеч е моментът, в който тази държава ще бъде "населявана" от повече автомобили, отколкото хора, посочват от организацията.

Източник: БГНЕС

Макар че България все още не е достигнала първенци като Италия по брой автомобили на глава от населението, темпото, с което се увеличава автопаркът у нас, е притеснително.

Степента на моторизация у нас вече надхвърля 510 автомобила на всеки 1000 жители. За сравнение, само преди две години, показателят по данни на Евростат е бил значително по-нисък - 444 коли на 1000 души.

Автомобили за пенсиониране

Гърция държи първо място по най-стар автопарк в Европейския съюз. Там средата възраст на автомобилите е 17,8 години, според данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). Но България също е в челните позиции.

Цели 74,4% от всички ППС в България са на възраст над 15 г., което е малък спад от около 2,2% две години по-рано.

Автомобилите под 5-годишна възраст са едва 6,5%.

Статистически най-често срещаните автомобили по българските пътища (54,4%) са произведени преди повече от 20 г., пише в доклада. ППС над 20 г. в страната са нараснали с над 130 хиляди от 2024 г. досега.

Освен това вносът у нас остава доминиран от стари коли. От началото на 2026 г. над 53% от новите регистрации са на автомобили над 10 години, а при леките коли този дял е близо 55%.

Дори изправни автомобили не отговарят на съвременните стандарти за замърсяване на въздуха, ако са прекалено стари, споделят от "За Земята".

Дизел срещу бензин

Докато Европа масово се отказва от дизела, България продължава да върви срещу тока. Данни на Евростат от началото на годината показват, че между 2014 г. и 2024 г. дизеловите автомобили в ЕС са намалели с цели 67%, за сметка на 60% ръст при бензиновите.

У нас обаче картината е различна. Интересът към дизела остава нестихващ.

Броят на регистрираните дизелови превозни средства в страната не само че не намалява, а е скочил от малко над 2 милиона през 2024 г. до повече от 2,14 милиона към днешна дата.

При леките автомобили дизеловите са 48,7%.