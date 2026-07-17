Ако карате голям семеен автомобил, поддържането му в Европа съвсем скоро може да се окаже по-скъпо. В Брюксел има нова идея за регулация, която планира да удари шофьорите по три направления наведнъж - при покупката, при годишния данък и дори при паркирането в града.

Размерът и теглото на превозното средство в Европейския съюз вече могат да тежат толкова, колкото и вредните му емисии.

Идеята е от двете организации Transport & Environment (T&E) и Clean Cities. Те призовават ЕК да пренапише правилата за плащане при габаритите на колата.

Повече за таксите

Планираната реформа предвижда първоначалната такса за регистрация да зависи пряко от обема на превозното средство. Тоест, колкото по-голямо е то, толкова по-скъпо ще излиза пускането му в движение.

Веднъж регистриран, автомобилът ще продължи да тежи на джоба на собственика си чрез годишния пътен данък, чиято формула вече ще се изчислява по начин, който наказва по-тежките модели.

Финансовият натиск ще се пренесе и в ежедневието на шофьорите, тъй като таксите за паркиране в градски среди ще започнат да варират според реалните габарити на колата и пространството, което тя заема на паркомястото.

Средният размер на новите автомобили продължава да се увеличава в съответствие с тенденциите от 2000 г. насам, пише в доклада на двете организации.

Средната дължина на новопродадените автомобили се увеличава с 1,2 см годишно, а общата височина - с 0,5 см.

Според организациите по-голям автомобил заема повече място при шофиране, паркиране и престой по обществени пътища, и ще трябва да плаща повече.

По-малки коли със закон

Крайната цел на тези мерки е да се насърчи преходът към по-малки, леки и щадящи градската среда автомобили, като същевременно се ограничи навлизането на масивните SUV модели по улиците на Европа.

Освен финансовия натиск, организациите настояват ЕС да наложи и директни физически ограничения за новите модели на пазара.

Източник: Transport & Environment (T&E)

Конкретното предложение предвижда таван от 192 см широчина и 85 см височина на предния капак за новите модели, кандидатстващи за одобрение от 2033 г., и за всички продавани нови автомобили от 2036 г. нататък.

Идеята е да се спре тенденцията, според която до 2040 г. средният автомобил на Стария континент ще достигне размери от 4,56 на 1,90 метра.

Последици от бездействие

Докладът предупреждава, че високите предници на колите застрашават живота на пътя. Заради влошената видимост и по-тежките удари, запазването на тази тенденция може да коства живота на още над 2600 пешеходци и велосипедисти до 2040 г.

Всеки 10 см по-висок преден капак вдига риска от смърт при удар с 27%, показва цитирано в доклада изследване на белгийския институт Vias.

Анализаторите предупреждават, че ако тенденцията не се обърне към габаритите от 2015 г., до 2040 г. смъртните случаи сред прегазените деца на пътя може да нараснат с цели 40%.