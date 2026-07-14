Митата на Европейския съюз върху електромобилите с произход Китай свиха дела им на европейския пазар, но не спряха Made in China марките да печелят позиции, показва нов анализ на организацията Transport & Environment (T&E).

Делът на произведените в Китай електромобили и хибриди (BEV) в продажбите в ЕС спадна до 17% през първото тримесечие на 2026 г., след връх от 22% през 2024 г., когато влязоха в сила мерките.

Западните марки произвеждат в Европа

ЕС наложи мита до 35,3% върху китайските електромобили в края на 2024 г., в допълнение към съществуващото 10-процентно мито върху вноса, след разследване, установило нелоялно държавно субсидиране.

Реакцията на западните производители беше бърза: делът на Tesla, BMW, Volvo и други западни марки в китайския внос на BEV в ЕС падна от 38% през 2024 г. на 23% през първото тримесечие на 2026 г.

Tesla намали дела на произведените в Китай автомобили от 26% на 19%, като пренасочи производство към европейски заводи.

Китайците не отстъпват

Различните мита обаче дадоха различни резултати сред самите китайски производители. SAIC, обложен с около 35%, почти наполовина намали вноса на BEV между 2023 и 2025 г. BYD, с мито от около 17%, повече от удвои своя внос за същия период.

Въпреки бариерите, китайските електромобили и хибриди остават средно с 21% по-евтини от европейските.

Техните производитетели отговарят и с локализация на производството - от старта на разследването на ЕК за непозволено субсидиране през септември 2023 г. са обявени десет нови завода в Европа.

BYD планира да пусне унгарския си завод в четвъртото тримесечие на тази година и обмисля втора площадка в Испания или Франция, а SAIC подготвя фабрика в Галисия с планов старт от 2028 г. Даже и у нас - в Баховица, GWM започва да сглобява електромобилите Ora.

Успоредно с това китайските марки насочиха износа си и към плъг-ин хибриди, чийто дял на пазара на ЕС нарасна от 3% на 13% за две години. Там и BYD, и Dongfeng, и Chery навлизат изключително агресивно.

Батериите остават слабото място

Докато вносът на автомобили се регулира с мита, вносът на китайски батерии е практически необложен и се е увеличил седем пъти между 2020 и 2025 г.

Европейските производители формират под една четвърт от батериите, произведени на континента, а бъдещето им остава несигурно. Според T&E 20-процентно мито върху китайските батерии би вдигнало цената на произведените в ЕС електромобили само с 2,8%.

Анализът предупреждава и за ефекта от смекчаване на целите на ЕС за CO2 емисии от автомобили. Предложението на евродепутата Масимилиано Салини, докладчик по темата, би позволило на европейските производители да се електрифицират по-бавно, но би вдигнало дела на китайските марки на пазара на електромобили до 30% през 2035 г. - двойно повече спрямо 15% при варианта на Европейската комисия.

"Митата на ЕС проработиха донякъде. Западните автопроизводители преместиха производство в Европа, а китайските започнаха локализация. Но конкурентоспособността на европейските компании в технологиите за електромобили и батерии остава под въпрос", заяви Люсиен Матийо, директор "Автомобили" в T&E.

Организацията призовава Брюксел да разшири търговската защита и към батериите, да предотврати заобикаляне на митата чрез производство извън ЕС и да приеме без забавяне законодателството за индустриално ускоряване и за корпоративните автопаркове.