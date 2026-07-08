След десетилетия, през които на Китай се гледаше основно като на производствена база, все повече западни автомобилни производители прехвърлят именно там разработката на нови модели и технологии. Причината е, че страната вече разполага с едни от най-силните инженерни екипи в областта на електромобилите, батериите и автомобилния софтуер, пише Ройтерс.

Промяната обхваща компании като General Motors, Volkswagen и Renault, които дават все по-голяма самостоятелност на китайските си развойни центрове. Така решенията за бъдещи модели все по-често се вземат в Шанхай, а не в Детройт или Европа.

Показателен е примерът с General Motors. През май компанията продаде над 10 000 броя от новия Buick Electra E7 още през първия месец след дебюта му на китайския пазар. Макар да носи американска емблема, моделът е разработен изцяло от инженери в съвместния технически център на GM и SAIC в Шанхай.

Технология от Изтока

Според източници на Ройтерс компанията планира да използва разработената в Китай платформа Xiao Yao и в следващото поколение на Cadillac Optiq, както и да изнесе част от технологията извън Китай. Това би било пореден знак, че иновациите вече не се движат само в посока Запад-Изток, а все по-често и обратно.

"За първи път продуктовата концепция и техническата пътна карта са изцяло в ръцете на китайския екип", коментира пред Ройтерс бившият инженер на GM в Китай Джу Юлонг.

Подобна трансформация се наблюдава и при други производители. Renault разработи в своя технологичен център в Шанхай електрическия Twingo E-Tech, който ще се продава в Европа. Volkswagen създава автономен развоен център в Китай за новата си марка AUDI, а Hyundai продължава да инвестира в страната, въпреки слабите си продажби на местния пазар, с амбицията да превърне Китай в глобален център за развойна дейност и износ.

Според Педро Пачеко от Gartner причината е проста - традиционните автомобилни производители вече се конкурират не само помежду си, а и с технологични компании. "Те отиват там, където са инженерните таланти. А в момента това е Китай", казва той.

Данни на Германската търговска камара в Китай показват, че делът на научноизследователската и развойната дейност на германските автомобилни компании, извършвана в страната както за местния, така и за глобалния пазар, е нараснал от 12% на 33% само за 2 години.

Тази тенденция обаче поражда и опасения. Прехвърлянето на все повече инженерна експертиза към Китай обаче може постепенно да отслаби развойните центрове и веригите за доставки в Европа и Северна Америка, предупреждават анализатори. И така, неусетно азиатската страна да се окичи с още една корона - освен тази на най-големия автомобилен пазар в света.