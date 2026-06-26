Volkswagen обмисля най-мащабното преструктуриране в историята си, което може да доведе до съкращаването на до 100 000 работни места по света и затварянето на 4 завода в Германия. Според информация на германското списание Manager Magazin мерките са част от опита на автомобилния гигант да се справи със засилващата се конкуренция от Китай и спада в продажбите.

Ако планът бъде реализиран, броят на съкратените служители ще бъде двойно по-голям от вече обявената програма за около 50 000 работни места до 2030 г. Volkswagen има приблизително 657 000 служители по света, което означава, че под риск може да се окажат близо 15% от всички работни места в групата.

Според публикацията главният изпълнителен директор Оливер Блуме вече е представил на ръководството рамка за дълбока трансформация на концерна. Източници на изданието твърдят, че документът умишлено не съдържа конкретна крайна бройка съкращения, за да остави възможност за последващи решения и преговори.

Освен намаляването на персонала, се обсъжда и постепенно прекратяване на производството в 4 германски завода. Сред потенциално засегнатите са предприятията на Volkswagen в Хановер, Цвикау и Емден, както и заводът на Audi в Некарсулм. Според информацията производството в тези обекти може да бъде преустановявано поетапно с изтичането на жизнения цикъл на произвежданите в момента модели.

Реализирането на подобен план обаче няма да бъде лесна задача. В момента Volkswagen има споразумение за гарантирана заетост до края на 2030 г., а в Audi подобна договореност е в сила до 2033 г.

Публикацията твърди още, че концернът разглежда възможности за по-дълбока структурна реорганизация. Сред обсъжданите варианти е отделянето на основната марка Volkswagen и подразделението за компоненти в самостоятелни компании, което би могло да улесни бъдещо привличане на капитал или други корпоративни сделки.

Новината идва малко след като германската група договори продажбата на бизнеса си за корабни двигатели Everllence на американския инвестиционен фонд Bain Capital. Сделката, за която Money.bg писа, се оценява на около €7,4 милиарда и е част от усилията на ръководството да освободи капитал и да насочи повече ресурси към основния автомобилен бизнес.

Причините за подобни мерки се натрупват от години, коментират анализатори. През първото тримесечие на 2026 г. нетната печалба на Volkswagen се понижи с 28% до €1,56 милиарда, а приходите намаляха с 2% до €75,7 милиарда.

Финансовият директор Арно Антлиц предупреди още през пролетта, че досегашните програми за намаляване на разходите няма да бъдат достатъчни. По негови думи американските мита увеличават разходите на групата с около €4 милиарда годишно.

Допълнителен натиск идва от Китай, която е най-важният отделен пазар за Volkswagen. През първото тримесечие продажбите на концерна там са намалели с около 20%, докато местни производители като BYD продължават да увеличават присъствието си както на вътрешния пазар, така и в Европа.

От Volkswagen засега отказват да коментират информацията. Компанията заяви единствено, че подобни въпроси се разглеждат от компетентните управленски органи и не би желала да изпреварва официалните решения.

Очаква се темата да бъде обсъдена на заседание на надзорния съвет на 9 юли.