Повече от четири десетилетия след като Volkswagen стана компания номер 1 за продажба на автомобили в китай, германският гигант загуби лидерството си в страната. Причината: местните производители на автомобили сега са движеща сила на иновациите и се харесват на ново поколение технологично грамотни шофьори.

Наследството на двигателите с вътрешно горене, наречено "Произведено в Германия", вече не е толкова важно за това, което се превърна в най-големия автомобилен пазар в света - мястото, където местните автомобилни производители пускат на пазара лъскави, достъпни електрически павтомобили, които по същество са мобилни телефони на колела.

"Може би някои по-млади клиенти ни възприемат като марката за родителите", заяви пред Reuters главният изпълнителен директор на марката Volkswagen за Китай Робърт Цисек.

Заслепени от метеорния възход на китайските марки, продажбите на VW, заедно с подразделенията на Porsche и Audi, и конкурентите BMW и Mercedes-Benz, се сринаха, оставяйки ги в борба да спрат кървенето на пазар, който преди е представлявал една трета от продажбите им.

След като прекара четвърт век като автомобилен производител номер 1 в Китай, Volkswagen беше изпреварен от тежка категория в производството на електрически автомобили BYD през 2024 г. и изместен на трето място от Geely през 2025 г. Трансформацията на китайския автомобилен пазар за тези компании - от двигател на растежа до бойно поле - е "отвъд въображението", каза Цисек.

От пионери на пазара до изоставащи в производството на електромобили

Когато Volkswagen присъства на първото си китайско автомобилно изложение в Шанхай през 1985 г., местните жители бяха впечатлени от качеството на маркетинговите материали на германския автомобилен производител.

"Бяхме посрещнати от невъобразимо огромна тълпа и брошурите ни полетяха от рафтовете", пише в мемоарите си тогавашният изпълнителен директор Карл Хан, който ръководеше навлизането на компанията в Китай.

"За хората по това време беше достатъчно просто да се възхищават на качеството на хартията и печата и да мечтаят да притежават кола."

Днес германската автомобилна група се нуждае от нещо повече от гланцирана хартия, за да се завърне на тазгодишното автомобилно изложение в Пекин, което започва този петък. След като доминираха в производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене, автомобилни производители като Volkswagen се надпреварват да наваксат на пазар, където повече от един на всеки четири нови автомобила е изцяло електрически.

С нарастването на китайския автомобилен пазар и пускането на много достъпни за потребителя електрически коли, германските производители на автомобили загубиха позиции. Според данни на S&P Global Mobility, продажбите им са спаднали с една четвърт за пет години до 3,9 милиона превозни средства през 2025 г.

Предизвикателствата се засилиха тази година, тъй като китайските марки навлизат в премиум сегмента, насочвайки се към по-богатите потребители, които някога са жадували за немско качество, казват анализатори. Разположени на хиляди километри в централите си във Волфсбург, Щутгарт и Мюнхен, германските автомобилни ръководители подцениха способността на китайските автомобилни производители да доминират толкова бързо в разработването на електрически автомобили.

"Те не видяха как тази голяма промяна идва, не видяха скоростта, с която тя дойде", казва автомобилният консултант Фелипе Муньос.

Германските автомобилни производители, които са наследници на миналото, трябва да обърнат бизнеса си в Китай или да загубят значение в страна, която се разглежда от ръководители като главния изпълнителен директор на Volkswagen Оливър Блум като тренировъчна площадка за изграждане на автомобилите на бъдещето.

Под ръководството на Блум, Volkswagen Group планира пускането на 20 така наречени "нови енергийни превозни средства" в Китай тази година, включително изцяло електрически модели, plug-in хибриди и електрически превозни средства с малки двигатели с вътрешно горене, известни като удължаващи пробега.

Компанията представя премиерно четири нови електрически автомобила в Пекин, преди откриването на автомобилното изложение, включително надежди за масовия пазар, разработени с китайските партньори FAW и производителя на електромобили Xpeng, както и най-новия модел AUDI, предлаган само за Китай - нова марка, при която името на премиум марката, изписано с главни букви, замества световноизвестните ѝ пръстени. Той е разработен съвместно с китайската компания SAIC.

Тежестта на наследството

Йейл Джан, управляващ директор на базираната в Шанхай изследователска фирма Automotive Foresight, заяви, че германските марки са "убити" от собственото си наследство и съпротивата си срещу бързите промени.

"Не можете наистина да разчитате на хромираните си метални лайсни, кожените си седалки Napa и "стогодишната" си история, за да убедите потребителите", казва Джан.

Германските автомобилни производители също понякога не са склонни да възприемат технологии от нови китайски конкуренти. Сега Volkswagen, Mercedes и BMW все повече се осланят на китайски доставчици, за да наваксат, включително лидера в автономното шофиране Momenta и разработчика на софтуер за автомобили ECARX.

Въпреки че "Произведено в Германия" остава международно доверен отличителен белег, младите потребители, включително в Китай, вече са по-склонни да избягват германските автомобили, според потребителско проучване, проведено от Berylls by AlixPartners през януари.

"Хубавото е, разбира се, че има доверие, когато става въпрос за безопасността, надеждността и качеството на Volkswagen", казва Цисек.