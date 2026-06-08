Повишаването на лихвените проценти в еврозоната се очаква да постави Европейската централна банка (ЕЦБ) в позицията на глобалното затягане, причинено от войната с Иран. Очакваното увеличение с четвърт пункт би било най-забележителният ход досега, като се има предвид, че подобни действия в развитите икономики са влезли в сила в много по-малки юрисдикции от Австралия до Норвегия, коментират финансисти, цитирани от световните медии.

Освен ако президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и нейните колеги не оспорят настоящите залози на инвеститорите, паричната политика ще остане на път към по-нататъшно затягане, като е предвидено поне още едно увеличение за останалата част от годината, пише Bloomberg.

Това се случва, тъй като растежът в целия блок се оказва много по-бавен от очакваното по-рано. Данните, публикувани в петък, показват, че брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната е спаднал през първото тримесечие на тази година, вместо да се повиши, както прогнозираха икономистите, поради рязко преизчисляване надолу за Ирландия.

По-рано миналата седмица ОИСР заяви, че еврозоната ще нарасне само с 0,8% тази година, предупреждавайки за "влошаване на настроенията".

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Реакцията на Г-7

Докато наблюдателите очакват подобна траектория от страна на Банката на Япония, която има много по-нисък бенчмарк, други централни банки от Г-7 са далеч по-малко склонни да повишават разходите по заеми в момента.

В навечерието на решението на ЕЦБ, Банката на Канада може да задържи собствения си лихвен процент на същото ниво, което преобладава от октомври. А по-късно този месец както Федералният резерв на САЩ, така и Банката на Англия вероятно ще запазят настройките непроменени, докато наблюдават как се развива въздействието на конфликта с Иран.

Реакцията на официални лица във Франкфурт на енергийния шок, предизвикан от атаката на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран, ще има за цел да гарантира, че най-бързата инфлация в еврозоната от 2023 г. насам няма да се затвърди.

Действията им обаче ще дойдат за сметка на ограничаване на икономика, чийто основен импулс вече беше слаб. Компромисът ще стане по-остър, ако политиците продължат с по-нататъшното затягане на паричната политика. Различни сценарии за това как може да се развие шокът в региона ще бъдат публикувани заедно с тримесечните прогнози.

Индекс на потребителските цени

След като ръстът на работните места за май надмина прогнозите в САЩ, фокусът отново е върху инфлацията. Очаква се индексът на потребителските цени за май, който ще бъде публикуван в сряда, да скочи с 4,2% спрямо предходната година - най-високият темп от повече от три години. Основният индекс на потребителските цени, който изключва енергията и храните, се очаква да се охлади леко на месечна база, което потенциално е добре дошъл сигнал за политиците на Федералния резерв.

Индексът на цените на производителите в четвъртък ще предложи допълнителна информация за въздействието на конфликта в Иран по веригата на доставки. Икономистите следят доклада за PPI за компоненти, които се включват в предпочитания от Фед инфлационен показател - индекса на цените на личните потребителски разходи, който ще бъде публикуван по-късно през месеца.

Други доклади през следващата седмица включват продажбите на съществуващи жилища през май във вторник и предварителния индекс на потребителските настроения за юни от Мичиганския университет в петък. Период на забрана за служителите на Фед започна в събота преди първото заседание на федералния комитет по открития пазар на новия председател на Фед Кевин Уорш, което започва на 16 юни.