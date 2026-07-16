Европейската централна банка (ЕЦБ) се готви за буря от Близкия изток, но засега няма да вдига лихвените проценти. Нарастващото напрежение около Ормузкия проток и заплахата от нов енергиен шок ще изправят еврозоната пред риск от нова инфлационна вълна, предупредиха водещи членове на ЕЦБ.

Въпреки сериозните рискове за ценовата стабилност обаче, пазарите оценяват на близо 98% вероятността ЕЦБ да запази депозитарната си лихва без промяна на ниво от 2,25% на предстоящото си заседание, което ще се проведе на 22 и 23 юли.

Франкфурт е изправен пред това как да предотврати вторичен скок на цените, без да задуши и без това крехкия икономически растеж на блока с нови строги мерки.

Конфликтът и инфлацията

Войната в Близкия изток покачи общата инфлация в еврозоната до 3,2% през май, която се охлади до 2,8% през юни. След предприетото вдигане на лихвите през юни, ЕЦБ сега заема изчаквателна позиция.

Членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне успокои, че за момента по-високите производствени разходи не са се прехвърлили масово върху заплатите и крайното потребление. Все пак рискът от т.нар. "вторични ефекти" остава огромен.

Ако доставките на енергия останат блокирани задълго, новата прогноза на ЕЦБ средната инфлация да остане на нива от 3,0% през 2026 г. и да се върне към нормалното едва през 2028 г. бързо може да се окаже твърде оптимистична.

Дилемата за лихвите

С повишаването на лихвите през юни до 2,25%, което беше първото затягане от близо три години насам, европейската институция вече показа, че няма да стои безучастна.

Управителят на Банката на Италия Фабио Панета призова за изключително "премерена" политика, която да задържи инфлационните очаквания стабилни, без да паникьосва пазарите. Според него ЕЦБ трябва внимателно да следи пазарите на енергия и заплатите, за да ограничи верижната реакция от шоковете.

В същото време френският му колега в Управителния съвет на ЕЦБ Еманюел Мулен е още по-категоричен, заявявайки, че институцията трябва да бъде готова за всякакъв сценарий, цитиран от Bloomberg

Пазарите вече очакват нов скок на лихвите през септември. Калкулирали са общо две повишения до пролетта на 2027 г.

Trading Economics дава 70% шанс за повишение на лихвите през септември. Данните на платформата се базират на рязкото поскъпване на петрола и енергоносителите.