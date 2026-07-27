Финансовите пазари влизат в една от най-интензивните си седмици за лятото. В рамките на три последователни дни, между 29 и 31 юли, централните банки на САЩ, Великобритания и Япония ще определят посоката на паричната политика за по-голямата част от икономиката на Г-7.

Това се случва след като Европейската централна банка проведе своето заседание миналата седмица и остави лихвите непроменени на ниво от 2,25%.

Сега фокусът на глобалните финансови пазари се премества към Фед, Банката на Англия и Банката на Япония. Решенията ще се вземат на фона на отново поскъпващия петрол, който се движи близо до границата от 100 долара за барел, и все още упоритата инфлация от двете страни на Атлантика.

Решението на Уорш

Първи на сцената в сряда, 29 юли, излиза Федералният резерв на САЩ. Очакванията на мнозинството анализатори са Фед да запази основните лихвени проценти на сегашното ниво от 3,75%.

Дори американската икономика да показва признаци на охлаждане, цените на суровините и стабилното потребление продължават да поддържат инфлационния натиск над желаната цел от 2%.

Индексът на потребителските цени през юни се понижи до 3,5% на годишна база, което е първият спад от пет месеца насам.

Източник: EPA/БГНЕС Председателят на Фед Кевин Уорш

Пред новоизбрания председател на Фед - Кевин Уорш, номиниран лично от президента Доналд Тръмп, стои задачата да се запази балансът между икономическия растеж и овладяването на инфлацията.

Първото юнско заседание под председателството на Кевин Уорш се превърна в истинско бойно поле. Документите показват пълно разделение в комитета. 9 членове прогнозират поне още едно вдигане на лихвите тази година, а други 9 залагат на пауза или сваляне, като част от тях са били готови за незабавно скокообразно увеличение, според NYT.

Напрежение в Лондон

В четвъртък, 30 юли, идва ред на Банката на Англия, където ситуацията е не по-малко напрегната. Все пак, очаква се Комитетът по парична политика да запази основния си лихвен процент на 3,75%, където е бил от последното му намаление в края на 2025 г., според Morningstar.

Общата инфлация в Обединеното кралство се забави до 2,6% през юни, но секторът на услугите и растежът на заплатите остават упорито високи. Това става ясно от доклад на британския всекидневник The Guardian.

За разлика от други централни банки, които търсят консенсус, Комитетът на банката е известен с това, че гласува в пълно разделение. Прогнозите са, че този четвъртък гласуването ще бъде на ръба.

Новата власт в Лондон и бизнесът оказват сериозен косвен натиск за по-ниски лихви с цел стимулиране на забавящия се икономически растеж. Управителят Андрю Бейли и екипът му трябва да запазят независимост и да гарантират стабилността на лирата.

Токио натиска спирачката

Седмицата завършва в петък, 31 юли, със заседанието на Банката на Япония.

След като през юни японските централни банкери вдигнаха основната си лихва до 1%, което беше най-високото ѝ ниво от далечната 1995 г. насам, сега те са решили да дадат пауза и да вдигнат крака от педала.

Очакванията са Банката на Япония да запази лихвата непроменена през следващата седмица. Според източници на "Ройтерс", въпреки че банката ще запази предупреждението си, че инфлацията може да скочи над целевите 2%, усещането за катастрофален сценарий силно е намаляло.

Търговците виждат 69% вероятност централната банка на Япония да повиши лихвения си процент отново до октомври, според ценообразуване на суапове за една нощ, цитирано от Bloomberg.

Повишаването на ключовия показател за инфлацията в Япония за първи път от три месеца насам подхранва очакванията, че Централната банка ще продължи с поетапното вдигане на лихвите по-късно тази година.