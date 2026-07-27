Япония направи важна стъпка в опита си да изгради собствен източник на критични минерали, след като анализ на дълбоководна кал край тихоокеанския остров Минамиторишима показа високо съдържание на ценни средни и тежки редкоземни елементи. Засега обаче страната не може да каже най-важното - колко големи са залежите и дали добивът им ще бъде икономически оправдан.

Според японското правителство около 54% от редкоземните елементи, открити в анализираните проби, са средни и тежки. Именно те са сред най-търсените суровини за производството на електромобили, вятърни турбини, отбранителни системи, полупроводници и високоефективни постоянни магнити.

Токио обаче не публикува оценка за количеството на находището, тъй като сондажите са били с ограничен обхват и не позволяват надеждна преценка за размера на ресурса.

Пробите са събрани през февруари от научноизследователския кораб "Чикю", който извърши първото в света непрекъснато извличане на богата на редкоземни елементи кал от морското дъно на дълбочина около 6000 м. Районът се намира на приблизително 1900 км югоизточно от Токио.

Какво показват анализите

По време на експедицията са извлечени около 50 т материал. Анализите потвърждават наличието на итрий, използван в авиацията, енергетиката и производството на полупроводници, гадолиний, който намира широко приложение в медицинската диагностика и високите технологии, както и диспрозий - ключов елемент за производството на високопроизводителни магнити за електромобили и отбранителната индустрия.

Откритието идва на фона на засилващото се напрежение около доставките на критични минерали. Китай, който доминира в световния добив и особено в преработката на редкоземни елементи, през последните месеци затегна контрола върху износа на тежки редкоземни метали и свързаните с тях магнити. Това принуждава държави като Япония да търсят алтернативни източници на стратегическите суровини.

Следващата фаза на проекта е планирана за февруари 2027 г., когато Япония ще проведе едномесечен пилотен добив в същия район. Целта е ежедневно да бъдат извличани по около 350 тона дълбоководна кал, която ще бъде обезводнявана на остров Минамиторишима и транспортирана до континенталната част на страната за изпитване на технологиите за разделяне, рафиниране и преработка на редкоземните елементи.

Едва след този тест ще стане ясно дали залежите могат да бъдат разработени в промишлен мащаб. Окончателната оценка за икономическата жизнеспособност на проекта се очаква през 2028 г.