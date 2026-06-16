Узбекистан планира инвестиции за $4,2 милиарда в добива и преработката на критични минерали до 2030 г. По този начин страната прави опит да се възползва от нарастващото глобално търсене на суровини, необходими за батерии, електромобили и високотехнологично производство, коментират местни медии.

Плановете бяха представени пред президента Шавкат Мирзийоев и включват реализацията на 120 проекта за периода 2026-2030 г., както и създаването на технологични паркове и научни центрове, насочени към развитието на местната индустрия.

Властите твърдят, че страната има потенциал да развие промишлено производство на 28 вида критични минерали чрез разработване на нови находища и изграждане на преработвателни мощности. В момента обаче държавният комбинат за технологични метали е фокусиран основно върху производството на волфрам и молибден.

Амбицията на Ташкент е да премине отвъд добива на суровини и да развие производство на продукти с по-висока добавена стойност - метални прахове, сплави и индустриални компоненти. Според официалните разчети това би могло да увеличи размера на сектора до $2 милиарда годишно към края на десетилетието.

Още през тази година трябва да стартират 12 проекта за общо $166 милиона. Очаква се те да позволят производството на високочист селен, телур и рений - метали, които намират приложение в електрониката, енергетиката и специализираните индустрии.

Стратегически партньорства

Особено внимание привлича намерението на Узбекистан да привлече технологични партньори от САЩ, Европа, Китай и Южна Корея.

Това се случва в момент, когато достъпът до критични минерали се превръща във все по-важен геополитически въпрос. САЩ, Европейският съюз и Китай инвестират значителни ресурси за осигуряване на доставки на стратегически суровини, необходими за енергийния преход и развитието на високите технологии.

В този контекст Узбекистан се опитва да се позиционира като нов регионален център за критични минерали, използвайки както природните си ресурси, така и географското си положение между Азия и Европа.

Сред планираните проекти е и създаването на научно-технологичен център за критични минерали в Чирчик, който според узбекските власти ще бъде първият подобен комплекс в Централна Азия. Към него ще работи лаборатория за наноанализ с капацитет до 1000 проби дневно за нуждите на геологията, минната индустрия и металургията.

Паралелно с инвестициите в нови мощности страната планира дигитализация на геоложките данни, използване на технологии с изкуствен интелект и разширяване на програмите за подготовка на специалисти.