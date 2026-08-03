Британската AstraZeneca и американската Bristol Myers Squibb водят преговори за сливане, което би създало един от най-големите фармацевтични конгломерати в света, съобщи The Financial Times. Потенциалната сделка е оценена на близо 400 милиарда долара, с което би се наредила сред най-мащабните в историята на индустрията.

Преговорите са в ход от няколко месеца, но могат да бъдат забавени или да се провалят, предупреждават източници.

Пазарната оценка на AstraZeneca в момента е около 264 милиарда долара, а тази на BMS - около 133 милиарда. Комбинираната структура би се превърнала в четвъртата по пазарна капитализация фармацевтична компания в света.

За AstraZeneca сделката би разширила присъствието ѝ на американския пазар - ключов приоритет предвид амбициозната цел за увеличаване на приходите от 58,7 милиарда за миналата година до 80 милиарда долара до 2030 г. Близо половината от настоящите приходи на компанията вече идват от САЩ.

По мащаб сделката би надминала придобиването на Alexion за 39 милиарда долара през 2021 г., което до момента е най-голямото в историята на компанията.

За BMS обаче обединението идва в труден момент. Покупката на Celgene за 74 милиарда долара през 2019 г. не донесе очакваната възвращаемост, а компанията се изправя пред потенциални загуби от изтичащи патенти на ключови медикаменти.

От друга страна, акциите на BMS са нараснали с 21% от началото на годината, докато тези на AstraZeneca са паднали с 8%.

Политически и регулаторни рискове

Според експертите сливането ще предизвика политическо напрежение от двете страни на океана. Във Великобритания се притесняват, че след сделката AstraZeneca може да се отдръпне към САЩ. Тези опасения вече съществуват, в резултат на решението на компанията да се регистрира на нюйоркската борса през юни - стъпка, която Лондон прие като лош знак.

Сериозен регулаторен проблем е значителното припокриване в онкологичните продукти на двете компании. Препаратите Opdivo на BMS и Imfinzi на AstraZeneca са преки конкуренти при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб.

Въпреки препятствията, администрацията на Тръмп демонстрира отвореност към мащабни сделки, благодарение на което американските сливания достигат рекордни нива. Въпреки това, главният изпълнителен директор Сър Паскал Сорио заяви, че AstraZeneca не се "нуждае от сливания, за да постигне" целта си за 2030 г.

В България AstraZeneca присъства повече от 45 години, първоначално чрез своите предшественици Zeneca PLC и ICI. През 2000 година компанията откри научен отдел за клинични изпитания, а днес има 115 служители.