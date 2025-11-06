AstraZeneca обяви най-силното тримесечие в историята си, след като продажбите на медикаменти за лечение на рак изстреляха приходите и печалбата над очакванията на анализаторите, посочва Financial Times. За трите месеца до септември англо-шведската компания е постигнала общи приходи от 15,2 млрд. долара - ръст от 10% на годишна база и над средната прогноза от 14,8 млрд. долара. Само онкологичното ѝ портфолио е отбелязало увеличение от 18%.

Базовата печалба на акция е достигнала 2,38 долара - с 12% повече спрямо година по-рано и над пазарните очаквания от 2,29 долара. AstraZeneca потвърди прогнозата си за цялата година, като очаква приходите да нараснат с висока едноцифрена стойност, а печалбата на акция - с двуцифрен процент.

Главният изпълнителен директор Паскал Сорио заяви, че силното представяне подготвя компанията за устойчив растеж през 2026 г. и я доближава до целта да достигне 80 млрд. долара годишни приходи до края на десетилетието.

По-рано тази седмица акционерите одобриха план за повишаване на статута на листинга на AstraZeneca в Ню Йорк - ход, възприет като удар по Лондонската борса. Компанията посочи, че това ще ѝ позволи да създаде "глобален листинг за глобални инвеститори" и да привлече по-широк кръг акционери. Новата структура ще влезе в сила през февруари 2026 г.

Макар централата ѝ да остава във Великобритания, AstraZeneca насочва все по-голяма част от инвестициите си към САЩ - пазар, където фармаиндустрията е под натиск от администрацията на Белия дом за намаляване на цените и разширяване на производствените мощности.

"Изпълняваме стратегията си за засилване на присъствието в САЩ, което е ключово за бъдещия ни растеж", коментира Сорио. Той припомни и "историческото споразумение" с американското правителство за по-ниски цени на лекарствата и за разширяване на производствената база на компанията.

През октомври AstraZeneca започна изграждането на нов завод във Вирджиния на стойност 4,5 млрд. долара - част от мащабен инвестиционен план за 50 млрд. долара в САЩ до края на десетилетието. В предприятието ще се произвеждат активни вещества за бъдещи терапии, включително експериментално хапче срещу затлъстяване и насочени лекарства срещу рак.