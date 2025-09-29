AstraZeneca предприема решителна стъпка към засилване на присъствието си в САЩ, като прехвърля акциите си директно на Нюйоркската фондова борса, предава The Guardian. Досега американските инвеститори търгуваха чрез депозитарни разписки, но с промяната компанията се стреми да постави търговията си в САЩ на равни начала с тази в Лондон - мястото, което исторически е било водещо за нея.

Компанията ще остане част от FTSE 100 (основният борсов индекс на Лондонската фондова борса) и ще запази седалището си във Великобритания, но ходът се възприема като сигнал за отслабващата роля на Лондон, който губи компании за сметка на по-динамичния американски пазар.

AstraZeneca представи промяната като начин да създаде "глобално листване за глобална компания". Решението идва на фона на нарастващия натиск от страна на Доналд Тръмп, който настоява чуждестранните фармацевтични групи да инвестират и да изграждат заводи в САЩ, под заплаха от високи мита.

Компанията вече е обявила инвестиции за 50 млрд. долара в производство и научноизследователска дейност отвъд океана. САЩ са най-големият ѝ пазар - миналата година страната формира 43% от приходите, като do 2030 г. се очаква делът да достигне 50%.

Според анализатори промяната ще разшири достъпа до американски инвеститори и индексни фондове, но е и "тънко прикрито изтегляне на ликвидност от Лондон към Ню Йорк".

Акционерите ще трябва да одобрят стъпката на 3 ноември. В първия ден след новината акциите на AstraZeneca поскъпнаха с близо 1%.