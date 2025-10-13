Индивидуалните инвеститори масово купуват акции и вдигат цените — динамика, която тревожи опитни анализатори от Уолстрийт, пише Quartz.

Според данни, публикувани през миналата седмица, индексът на Citigroup на най-предпочитаните от дребни инвеститори акции, включващ SoFi Technologies, Riot Platforms и Meta, е скочил с 30% от началото на септември, в сравнение със само 4,3% ръст на S&P 500.

Най-бързото темпо на покупки от 2021 година

JPMorgan Chase съобщава, че индивидуалните инвеститори са купили акции за около 7 милиарда долара само през първата седмица на месеца — ръст от приблизително 5 милиарда долара седмично през лятото. Това представлява увеличение от 40% и най-бързото темпо на покупки от бума на meme-акциите през 2021 година.

Връзката между притока на дребни инвеститори и растящите цени не е директна, но посоката е безспорно нагоре. Когато милиарди нови долари всяка седмица се вливат в шепа популярни технологични компании, това подхранва пазарния растеж. Покачващите се цени привличат още купувачи, което вдига цените още повече, описва ситуацията онлайн изданието.

Както отбелязва стратегът на Interactive Brokers Стив Сосник: "Всеки спад се възприема като възможност за покупка", докато "възходящите тенденции трябва да се преследват."

Търговията с опции сред дребните инвеститори също е достигнала рекордни нива, посочва JPMorgan.

"Умни пари" срещу "глупави пари"

На Уолстрийт старото разграничение между "умни" и "глупави" пари датира поне от век назад. "Умните" пари обикновено означават институции като хедж фондове и корпоративни инсайдери, които действат стратегически, ръководени от анализи.

"Глупавите" пари традиционно са дребните инвеститори, които пристигат късно на ралита, движени повече от заглавия и страх да не изпуснат възможност, отколкото от фундаментален анализ.

През последното десетилетие границите се размиха с помощта на трейдинг приложенията и данните в реално време, но все така голяма част от дребните инвеститори са движени в сериозна степен от емоциите.

Историческите предупреждения

Когато индивидуалните търговци масово нахлуват на пазара, това често сигнализира, че дългото бичо движение наближава края си. В края на 90-те видяхме това с dot-com балона. През 2006-2007 широкото участие на дребни инвеститори предшества глобалната криза.

По-късно, през 2020-2021, стимулите от пандемията и трейдинга без комисионни предизвикаха подобен бум, който рязко отслабна след затягането на политиката на Федералния резерв.

Въпреки че дребните инвеститори сега са с по-постоянно присъствие на пазарите, концентрираното купуване на бързо растящи технологични акции кара някои стратези да се притесняват, че пикът вече е настъпил.