SpaceX на Илон Мъск е получавала пари директно от китайски инвеститори, става ясно от съдебни показания, публикувани от ProPublica. Това повдига нови въпроси за чуждестранните интереси в един от най-важните военни изпълнители на Съединените щати.

Компанията процъфтява, печелейки чувствителни правителствени договори - от извеждане в орбита на шпионски спътници за Пентагона до изстрелване на космически кораби за НАСА. Американски посолства и Белият дом също са свързани към интернет услугата Starlink. Приблизително 42-процентовият дял на Мъск в компанията се оценява на 168 милиарда долара.

Показанията идват от инсайдер на SpaceX по време на съдебно дело и това е първият път, когато се разкрива директна китайска инвестиция в частната компания. Въпреки че това не е незаконно, регулациите са сериозни и подобни случаи се третират от Вашингтон като значителна заплаха за националната сигурност.

"Очевидно имат китайски инвеститори, да бъдем честни честни", каза миналата година Икбалджит Кахлон, голям инвеститор в SpaceX, добавяйки че някои са "директно в капиталовата таблица".

Показанията на Кахлон не разкриват обхвата на китайските инвестиции или самоличността на инвеститорите. Той от години е близък на ръководството на компанията и управлява собствена фирма, която действа като посредник за заможни инвеститори, желаещи да купят акции на SpaceX.

Космическата компания държи пълната си структура на собственост в тайна. Преди това се съобщаваше, че някои китайски инвеститори са купили косвени дялове чрез посреднически фондове. Новите показания описват директни инвестиции, които предполагат по-близка връзка.

Експерти по национална сигурност са на мнение, че федералните власти вероятно биха били дълбоко заинтересовани да разберат директната китайска инвестиция. Американското правителство преди нееднократно е казвало, че Китай има систематична стратегия да използва инвестиции в чувствителни индустрии за шпионаж.

Ако инвеститорите получат достъп до непублична информация за компанията - например детайли за договори или веригата на доставки, това може да бъде полезно за китайското разузнаване, посочват запознати.

Според съдебни записи SpaceX позволява на китайски инвеститори да купуват дялове, стига парите да минават през Каймановите острови или други офшорни територии. Компаниите трябва да докладват проактивно китайски инвестиции на правителството само при ограничени обстоятелства.