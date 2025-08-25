SpaceX на Илон Мъск отмени планиран тестов полет на своята мегаракета Starship поради проблем на стартовата площадка. Това се превръща в поредния бизнес провал на Илон Мъск, пише Al Jazeera. Около 30 минути преди планираното излитане от стартовата база в Тексас в неделя, от SpaceX обявиха, че се отказват от 10-ия си тестов полет, за да "се даде време за отстраняване на проблем с наземните системи".

От компанията заявиха, че ще опитат изстрелването отново в днешния понеделник.

Неуспешното изстрелване е последният от поредица неуспешни мисии на SpaceX. Тестовите полети през януари, март и май месец завършиха с експлозии, докато тест за "статичен огън" през юни доведе до експлозия на превозното средство на стартовата площадка.

Източник: GettyImages

Starship е проектиран да бъде напълно използваем многократно, но SpaceX досега не е успяла да накара горния етап на превозното средство да достави полезен товар в космоса или да се върне на мястото на изстрелване. Космическият кораб с дължина 123 метра е ключов за целта на Мъск да колонизира Марс, докато NASA планира да използва персонализирана версия на ракетата за планираните си пилотирани мисии до Луната.

Ако последното изстрелване на SpaceX се беше осъществило по план, горният етап на Starship щеше да се отдели от ракетата Super Heavy на десетки километри височина.

Космическият апарат Super Heavy, който се е завръщал за кацане на стартовата си площадка с гигантски механични рамена в минали тестове, щеше да се насочи към Мексиканския залив за кацане във водата, за да тества резервна конфигурация на двигателя.

Starship трябваше да запали за кратко собствените си двигатели, за да се изстреля по-навътре в космоса, където щеше да се опита да изстреля първата си партида от макетни спътници Starlink и да запали отново двигател, докато е на суборбитален път около планетата.

Дори десетият тестов полет на Starship в крайна сметка е успешен, компанията пак ще се сблъска с огромни технически препятствия - от това да направи системата напълно и бързо многократно използваема на ниска цена до това да докаже, че може да зарежда с гориво свръхохладено гориво в орбита.