Българката Любомила Йорданова е продала компанията си Plan A, основана в Германия, за 80 милиона долара, като цената е платена в кеш и акции. Това става ясно от нейно съобщение в платформата LinkedIn.

Дружеството предлага на своите клиенти решение за автоматично отчитане на въздействията на компаниите върху екологичните, социалните и управленските фактори, известни още като ESG и задължителни за отчет по европейски регламент.

Купувач на Plan А е по-голямо дружество със същия предмет на дейност - Diginex, листнато на американската борса под тикера DGNX и с европейска централа в Лондон.

"Изборът на партньор е най-значителното решение, което един основател взема. Макар че имахме възможност да разгледаме множество убедителни стратегически посоки, изборът беше воден от отговорността за устойчивото развитие. Моят основен приоритет беше да гарантирам, че наследството на Plan A, нашият бранд и нашият продукт ще се разширяват и развиват в полза на нашите клиенти. В лицето на Майлс, Марк, Лоренцо и Пол открих лидери, които споделят тази дългосрочна визия", пише Йорданова.

През последните години близо 10-годишната компания на българката привлече на няколко пъти финансирания от различни инвеститори. През 2023 година успя да спечели 27 милиона долара, а две години по-рано - още 10 милиона долара.

Любомила Йорданова е дъщеря на Саша Безуханова, едно от най-разпознаваемите бизнес лица у нас, която повече от 10 години беше генерален директор на гиганта Hewlett-Packard за България.