Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ през 2025 г., е нараснал (по предварителни данни) с 2,2%, съобщи Министерството на търговията на страната. Този икономически ръст е значително по-висок от предварителните разчети на показателя за ЕС, които дават ръст на БВП от около 1,5%.

Индексът на потребителските цени (PCE) само за четвъртото тримесечие на миналата година, се е увеличил с 2,9% на годишна база, в сравнение с 2,8% през периода юли-септември.

Годишният икономически растеж от 2,2% е "доста силен", коментира президентът на Федералния резерв (Фед) на Атланта Рафаел Бостик на икономическо събитие в Бирмингам.По думите му, "темпът на растеж е достатъчно висок, за да засили опасенията за устойчивост на инфлацията, което пък вероятно би могло да наложи поддържане на високи основни лихвени проценти.

"Нашата икономика остава забележително устойчива", отбеляза още президентът на Федералния резерв на Атланта.

Той прогнозира, че растежът на БВП през 2026 година ще се ускори до 2,4%, което е над базовия потенциал на икономиката.

"Това означава, че трябва да се тревожим как една силна икономика ще се отрази на цените", като се има предвид, че инфлация около 3%, е далеч от целта на Федералния резерв от 2%, добави той.

Уточнява се, че Бостик ще се оттегли от поста ръководител на Федералния резерв на Атланта - позиция, която заема от 2017 г. - тъй като настоящият му мандат изтича на 28 февруари. На заседанието си в края на януари, Федералният резерв запази основния лихвен процент в диапазона от 3,5% до 3,75%.