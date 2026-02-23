Иран е договорил тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро (около $589 милиона) за придобиването на хиляди модерни преносими зенитни ракети. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на изтекли руски документи и източници, запознати с договора.

Според публикацията споразумението е подписано в Москва през декември и предвижда Русия да достави на Техеран 500 пускови установки "Верба" и 2 500 ракети "9M336" в рамките на три години.

Агенция Reuters посочва, че не е успяла да потвърди информацията независимо.

Доставки между 2027 и 2029 г.

По данни на FT оръжейните системи ще бъдат доставени на три транша в периода 2027-2029 г. Сделката е договорена между руския държавен оръжеен износител Рособоронекспорт и представителството в Москва на иранското Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL).

Техеран е отправил официално искане за системите през юли миналата година, твърди изданието, позовавайки се на договор, с който разполага.

На фона на напрежението около ядрената програма

Информацията идва на фона на продължаващото напрежение около ядрената програма на Иран. През юни миналата година американски сили нанесоха удари по три ключови ядрени обекта в страната, след като Иран се включи във военната кампания на Израел срещу Техеран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви тогава, че основните ядрени съоръжения на Иран са били унищожени. Предварителна оценка на американското разузнаване обаче сочеше, че въздушните удари не са ликвидирали ядрените способности на страната, а са ги забавили само с няколко месеца.

Ирански представители нееднократно заявиха, че страната е възстановила щетите от конфликта и че военните ѝ способности са "по-силни от всякога".

Стратегическо партньорство без клауза за взаимна отбрана

Русия и Иран имат подписан договор за стратегическо партньорство, който обаче не включва клауза за взаимна отбрана. По-рано този месец руска военноморска корвета проведе съвместни маневри с иранските военноморски сили в Оманския залив, съобщи руското министерство на отбраната.

Ако информацията бъде потвърдена, сделката би задълбочила военното сътрудничество между Москва и Техеран в момент на засилени санкции и геополитическо напрежение, с потенциални последици за сигурността в Близкия изток.