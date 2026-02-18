Износът на Япония през януари е скочил с най-високото ниво от ноември 2022 г. насам, с 16,8%, в сравнение със същия месец миналата година, достигайки рекордните 9,19 трилиона йени (59,83 милиарда долара), съобщи Министерството на финансите на страната.

Анализатори очакваха средно 12% годишно увеличение за месец януари, съобщи Trading Economics. Това е петият пореден месец на растеж на износа. През декември 2025 г. показателят се повиши с 5,1% на годишна база.

По-конкретно, доставките за Хонконг и Тайван (статистиката се предоставя отделно от останалата част на Китай) са се увеличили съответно със 73,1% и 35,3%, за страните от АСЕАН - с 9,3%. Впечатляващо е годишното покачване на износа за Европейския съюз - с 29,6% (конкретно до Германия с 30%), но и за Русия - с 53,4%. Нарастването на японските доставки на стоки за Китай е с 32%, за Виетнам - с 30,6%, за Южна Корея с 10,8%, за Индия с 9,2%, а за Австралия - с 9,6%.

Същевременно обаче, износът на Япония за САЩ е намалял с 5% на годишна база.

Вносът на Япония през януари е спаднал на годишна база за първи път от август 2025 г. насам - с 2,5%, до 10,34 трилиона йени. Експертите прогнозираха увеличение от 3%. През декември показателят имаше годишно нарастване с 5,2%.

По-конкретно, доставките за Япония от Индия са намалели с 22,1% през януари на годишна база, а при вноса от ЕС спадът е само с 0,7%. Но същевременно вносът от САЩ се е увеличил с 3% през януари спрямо същия месец на предходната година, а от Русия - с 6%.

Търговският дефицит на Япония за януари е 1,15 трилиона йени, при 2,74 трилиона йени през същия месец година по-рано, т.е. показателят е спаднал наполовина на годишна база. През декември 2025 г. обаче, страната е имала търговският излишък от 113,5 милиарда йени.