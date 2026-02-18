Литовското правителство е готово да подпише двустранно споразумение със САЩ за критични минерали, ако Европейският съюз не успее да финализира общо партньорство в кратки срокове. Това заяви външният министър на Литва Кестутис Будрис в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

Балтийската държава открито критикува Брюксел за бавния напредък по подготвяното споразумение със САЩ и други държави със сходни позиции. То има за цел да осигури алтернативни доставки на критични минерали - ключови за съвременните технологии, енергийния преход и отбранителната индустрия, редуцирайки зависимостта от Китай.

Преговорите се бавят

"Имаме намерение да продължим напред на европейско ниво, но времето е решаващ фактор. Нуждаем се от ангажираност от всички държави членки. Ако това не се случи, тогава пътят напред е двустранен", подчерта Будрис.

В последните месеци Вашингтон и негови търговски партньори ускоряват усилията си за преструктуриране на веригите за доставки и ограничаване на стратегическата зависимост от Китай. Държавите членки на ЕС вече дадоха мандат на Европейската комисия да договори общо споразумение със САЩ.

Паралелно обаче администрацията на президента Тръмп насърчава отделни европейски страни да търсят директни двустранни договорености.

Критичните минерали - ябълката на раздора

Темата за критичните минерали е в центъра на продължаващото икономическо и търговско напрежение между двете най-големи икономики в света. Допълнителен импулс за ускоряване на алтернативите дойде през миналата година, когато Пекин въведе ограничения върху износа на редкоземни елементи — ход, възприет в Запада като инструмент за геополитически натиск.

На този фон САЩ и още 55 държави се договориха наскоро за въвеждане на нови политики, включително ценови механизми, които да намалят уязвимостите във веригите за доставки и да стимулират инвестиции извън Китай.

За Литва въпросът има и ясно изразено икономическо и стратегическо измерение. Инженерният сектор и бързо развиващата се отбранителна индустрия на страната се нуждаят от по-широка диверсификация на вноса.

По думите на Будрис, Вилнюс разглежда Китай като партньор, който прилага "нелоялни практики" и използва износа на суровини като инструмент за политически натиск. Затова и страната иска да минимизира "възможно най-бързо" този риск.