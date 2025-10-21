Съединените щати и Австралия планират да вложат общо $2 милиарда в добива и преработката на критични минерали, в рамките на ново стратегическо споразумение, съобщава Ройтерс. То има добре позната цел - да намали зависимостта на Запада от китайските доставки. Новината предизвика ръст на акциите на водещи австралийски миннодобивни компании във вторник.

Споразумението, подписано от президента на САЩ Доналд Тръмп и австралийския премиер Антъни Албанезе, предвижда всяка от страните да осигури по $1 милиард през следващите 6 месеца за проекти в сектора. Включено е и въвеждането на ценови праг за стратегически суровини — мярка, дълго очаквана от западните производители.

Американската Експортно-импортна банка (EXIM) вече е изпратила 7 писма за интерес (LOI) на обща стойност над 2,2 млрд. долара до компании като Arafura Rare Earths, Northern Minerals, Graphinex, Latrobe Magnesium, VHM, RZ Resources и Sunrise Energy Metals.

От институцията подчертават, че това е част от усилията за гарантиране на доставки на суровини, важни за индустриалната и отбранителната мощ на САЩ.

След новината акциите на повечето засегнати компании отчетоха двуцифрен ръст, като някои от тях поскъпнаха с над 15%. За сравнение, широкият пазар в Австралия се повиши с едва 0,7%.

Проектът на Alcoa - ключов за световните доставки

Част от финансирането ще бъде насочено към проекта на Alcoa за изграждане на завод за производство на галий в Западна Австралия, разположен до съществуващата й рафинерия за алуминиев оксид. Очаква се новото съоръжение да осигурява до 10% от световните доставки на галий — ключов елемент за производството на полупроводници и военни технологии.

Австралийското правителство ще предостави до $200 милиона преференциално дялово финансиране, а САЩ ще участват с аналогична инвестиция.

През август Alcoa подписа споразумение за съвместно разработване на проекта с Japan Australia Gallium Associates (JAGA) — партньорство между японското правителство и Sojitz Corp. След приключване на предпроектната фаза се очаква създаване на съвместно дружество между правителствата на САЩ и Австралия, Alcoa и JAGA, което ще изгради и управлява завода.