Гърция може да се окаже сред ключовите отговор на европейската стратегия за намаляване на зависимостта от Китай в областта на критичните метали. Това важи с особена сила за галия - минерал, необходим за производството на слънчеви панели, полупроводници и високотехнологични устройства.

Както Money.bg писа още в началото на годината, цитирайки германското издание Handelsblatt, за значимата инвестиция на гръцката компания Metlen в производството на галий. Гръцката компания е водещ производител на алуминий и алуминиев оксид не само в родината си, но и в ЕС.

Сега внимание на този потенциално ключов за бъдещето на региона и Европа проект обръща поредицата на ARTE, като поставя акцент върху бокситната мина в централна Гърция.

Това е и единственият местен източник на галий в Европейския съюз.

Новият документален филм подчертава стратегическото значение на инвестицията и потенциалната й роля в свят, доминиран от китайския внос.

Премиерът Кириакос Мицотакис също подчертава националното значение на инвестицията и важността й в създаването на високотехнологична верига за производство на полупроводници, която ще подпомогне производствената автономност на Европа.

Той акцентира върху държавно подкрепения план за стартиране на първия в Гърция Център за компетентност в областта на полупроводниците в партньорство с HETiA, с инвестиция от €3,6 милиона.

Производството на галий в Гърция е планирано да започне през 2027 г. с цел напълно да замести европейския внос до 2028 г. Компанията Metlen изчислява, че ще може да произвежда между 40 и 45 метрични тона галий годишно, което в момента е достатъчно да покрие цялото европейско търсене.

Припомняме, че Европейският съюз доставя около 71% от галия и 45% от германия от Китай, където производството и износът на тези критични метали са силно ограничени поради национални съображения за сигурност.

Това допълнително засилва стратегическото развитие на вътрешното производство в Европа, включително в Гърция, ключово за намаляване на зависимостта от Азия.

Галиевият арсенид се добива като страничен продукт от рафинирането на алуминий и е основна съставка в полупроводниците.