Въпросът за "затворените" жилища в Гърция добива все по-голяма актуалност на фона на повишеното търсене и ограниченото предлагане, пише naftemporiki. Според данни на Сметната палата страната разполага с близо 2,3 милиона необитаеми имоти, като едва 467 хиляди от тях се предлагат за отдаване под наем. В същото време жилищните разходи остават високи, а достъпността - силно затруднена.

Правителствените програми "Моят дом 1" и "Моят дом 2" уж имат за цел да улеснят достъпа до финансиране, но на пазар с ограничено предлагане финансирането може да доведе до повишаване на цените, тъй като атрактивните имоти често предизвикват засилен интерес и конкуренция между купувачите. Това естествено създава натиск върху пазара и допринася за ръст на цените.

Огромна данъчна тежест

От страна на собствениците съществуват различни фактори, които влияят върху решението дали да предложат имота си на пазара. Сред тях водеща роля играят разходите и административните изисквания, свързани с поддръжка, ремонти и управление на имота, както и данъчните задължения.

Приходите от наем се облагат, а когато плащането не се извършва по банков път, се прилага и допълнителна такса от 5%. Тези особености могат да влияят върху готовността на част от собствениците да предлагат жилища за дългосрочно отдаване.

Когато наемът е твърде висок спрямо възможностите на наемателите, се създават рискове и за двете страни. Неплащането на наем, логично, може да доведе до продължителни процедури по освобождаване на имота, които са свързани с допълнителни разходи за адвокати и съдебни действия. След приключване на подобни процеси често се налагат ремонти, което увеличава финансовото натоварване за собствениците.

Тези обстоятелства обясняват защо част от имотите остават затворени, а други се насочват към краткосрочно отдаване чрез платформи като Airbnb, където към момента са регистрирани над 250 000 имота. Това също повлиява на общото предлагане на дългосрочни жилища, като частично го намалява.