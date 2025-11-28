Завръщането на един легендарен SUV. Става дума за модела Nissan Xterra, който отново ще разва феновете на марката. И нещо още по-хубаво - от японската компания обещава новият им "стар" офроуд автомобил да бъде достъпен за масовия потребител, съобщава специализираното издание Motor 1.

Автомобилната компания очевидно иска да отговори на засилващата се китайска конкуренция на нови коли на по-достъпни цени.

След като този модел отсъства от пазара от 2015 година, от Nissan потвърдиха, че Xterra ще се завърне скоро. Старши вицепрезидентът на марката Майкъл Саутър заяви пред медиите по време на изложение в Лос Анджелис, че новият Xterra ще струва около 40 000 долара или малко под 35 000 евро. Това поставя автомобилът в директна конкуренция с други здрави офроуд SUV модели като Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner.

Източник: Nissan

За феновете на Xterra може би най-важното е цветовото изпълнение. Моделът ще се предлага и в жълто, като е възможно да бъде използен оттенъкът Yuzu Yellow от настоящия Kicks.

Nissan потвърждава, че новият модел ще бъде истински офроуд автомобил с отделна рама, споделяйки платформата си с настоящия пикап Frontier. Производството ще се осъществява заедно с Frontier във фабриката на автомобилната компания в Кантън, Мисисипи. Очаква се колата да използва версия на 3.8-литровия V6 двигател на Frontier с мощност 310 конски сили и 381 Нм въртящ момент, като хибриден вариант също не е изключен. Xterra ще разполага с двустепенна трансмисия с 4Lo.

Официалната дата на премиерата все още не е обявена, но според очакванията ще излезе през 2027 година и с начало на масовите продажби през 2028 година.