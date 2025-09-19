Автомобилната компания Nissan предприема драстични мерки за намаляване на разходите, съобщава Motor 1. Това са част от усилията на новия изпълнителен директор Иван Еспиноса да спести 1,7 милиарда долара до април 2027-а година. Автомобилният прозиводител разглежда цели 4 000 идеи, от които 1 600 са оценени като осъществими.

Едно от предложенията, които правят силно впечатление е намаляване на разнообразието от части, като например облегалките за глава, за да се оптимизира складовото пространство и да се намалят разходите за труд. В момента доставчикът на части за облегалки за глава съхранява компоненти в склад с размерите на два тенис корта, а работниците изминават до 19 км дневно, за да подберат необходимите части.

Чрез намаляване на разнообразието от части, Nissan може да намали размера на склада и броя на изминатите километри на работниците поне наполовина.

Източник: iStock

Автомобилната компания разглежда и възможността за отпускане на някои от своите стандарти за качество, за да може да използва същите части като други автомобилни производители. Компанията се обръща към китайски доставчици, които предлагат висока ефективност и икономии от мащаба, което води до намаляване на разходите.

От Nissan казват, че ще опитат да намалят разходите по начин, по който клиентът не усеща това.

"Не бива да казваме, че това е обезсърчително. Не казваме "да" и на всяка идея за спестяване. Всъщност, намаляването на разходи в някои области ще позволи на компанията да инвестира в научноизследователска и развойна дейност, което ще помогне за подобряването на продуктите нашите продукти", коментират от Nissan пред Automotive News. "