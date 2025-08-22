Инвестиционната компания KKR & Co. стана водещият претендент за придобиване на щаб-квартирата на японския автомобилен производител Nissan Motor Co., като предложи около 90 милиарда йени (610 милиона долара) за 22-етажната сграда в центъра на Йокохама. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои информирани източници.

Посочената е най-високата оферта сред няколко оферти от инвестиционни фондове, получени от Nissan, коментират източниците.

След закупуването на централната офис сграда на автомобилната компания, KKR & Co. планира да я даде под наем на ... Nissan за 10 години, според източниците на агенцията.

Nissan обяви централата си за продажба на фона на големите си финансови проблеми, сред причините за които са липсата на нови модели и нарастващата конкуренция на китайските производители на електромобили.

За 6-месечието април-септември 2025 г., компанията очаква да регистрира оперативна загуба от 180 милиарда йени.

Nissan сега е в изпълнение на първия етап от мащабна реорганизация на бизнеса си, включваща съкращаване на около 20 хил. работни места и закриване на седем от своите 17 производствени обекта.

От началото на годината досега, пазарната капитализация на японската автомобилна компания е паднала със значителните 26%, до 1,21 трилиона йени.